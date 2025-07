वाइब नहीं आ रही...जेनZ का मेल देख, 20 साल के अनुभवी बॉस के भी उड़ गए होश

GenZ viral leave mail: Feeling off…Not getting the vibe...क्या कभी आपने ऐसा लीव एप्लीकेशन पढ़ा है? अगर नहीं, तो अब जान लीजिए कि GenZ जॉब मार्केट में सिर्फ नए आइडियाज ही नहीं, बल्कि नई सोच और संवाद शैली भी लेकर आया है. रेडिट पर Corporate world is not ready for GenZ टाइटल से वायरल हुए एक पोस्ट में एक यूजर ने बताया कि, वह एक AI स्टार्टअप में काम करते हैं और तीन GenZ इंटर्न्स की टीम को लीड कर रहे हैं. इसी दौरान उन्हें अपने करियर का अब तक का सबसे 'यूनिक' लीव मेल मिला.

GenZ का छुट्टी मेल वायरल (AI startup intern)

मेल में लिखा था, सारे काम से थोड़ा बोझिल महसूस हो रहा है और मेरी ऊर्जा भी कमज़ोर लग रही है, इसलिए अभी वह उत्साह नहीं मिल रहा है. मैं 28 जुलाई से 30 जुलाई तक बाहर रहूंगा (कृपया मुझे मिस न करें). सिर्फ इतना ही नहीं, इंटर्न ने अपने ट्रिप की बुकिंग स्लिप भी साथ में अटैच कर दी, ताकि सब साफ-साफ रहे. पोस्ट लिखने वाले बॉस ने भी माना कि उन्होंने ऐसा मेल अपने 20 साल के करियर में कभी नहीं देखा. मगर उन्हें यह बात पसंद आई कि नई पीढ़ी खुलकर अपनी स्थिति और जरूरतें बताती है, बिना घुमा-फिराकर बात किए.

यहां देखें पोस्ट

जेनZ की छुट्टी की नई परिभाषा (intern ne bola vibe nahi aayi)

सोशल मीडिया पर इस पोस्ट ने लोगों के दिल जीत लिए. एक यूजर ने लिखा, W intern. W boss. Respect.दूसरे ने कहा, हम सबको GenZ से ये ईमानदारी सीखनी चाहिए. हालांकि, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि GenZ को इस तरह खुलकर बात करने का आत्मविश्वास अर्थिक सुरक्षा के कारण है, जो मिलेनियल्स के हिस्से नहीं थी. फिर भी यह साफ है कि GenZ के पास काम करने का एक नया नजरिया है, जिसमें वर्क और वेलनेस दोनों को बराबर अहमियत मिलती है. जहां पुराने समय में छुट्टी लेने से पहले दर्जनों बार सोचना पड़ता था, वहीं GenZ खुलकर कहता है, मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत है और मैं ले रहा हूं.

