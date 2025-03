उदित नारायण का गाना बजते ही थाने में पुलिसवालों वालों ने किया ऐसा जबरदस्त डांस, देख भूल जाएंगे शाहरुख-सलमान

Holi 2025: वृंदावन, बरसाना, नंदगांव और मथुरा सहित ब्रज क्षेत्र में 40 दिनों तक हर साल होली का त्योहार मनाया जाता है, जिसे ब्रज की होली कहते हैं. 8 मार्च से ब्रज में होली खेलने की शुरुआत हो गई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. बता दें कि, ये वीडियो आम लोगों का नहीं, बल्कि पुलिस वालों का है, जो होली के रंगों के साथ जमकर नाचते-गाते नजर आ रहे हैं.

ब्रज की होली (Holi Celebration)

यूं ब्रज की होली के दौरान कई वीडियो आपने देखें होंगे, लेकिन पुलिस वालों का ये अलग अंदाज आपका दिल जीत लेगा. जहां हम सभी को लगता है, पुलिस वाले हमेशा गंभीर रहते हैं, वहीं यह वीडियो देखकर आपका भी इनके साथ नाचने- गाने का मन करने लगेगा. वीडियो में 8 से 10 पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, जो सिर से लेकर पैर तक रंग-बिरंगे रंगों से रंगे हुए हैं. सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट है और वह एक-दूसरे के साथ नाच-गा रहे हैं. वहीं आसपास के लोग खड़े होकर उन्हें देख रहे हैं और नजारे का आनंद उठा रहे हैं.

पुलिस वालों के डांस के दीवाने हुए लोग (When is Holi in 2025)

वीडियो में एक पुलिस वाले का डांस देखकर हर कोई उनका फैन हो गया है, जिस अंदाज में पुलिस वाला नाच रहा है, उनकी डांस स्किल के सामने बड़े- बड़े सेलिब्रिटी का डांस फीका पड़ सकता है. उनकी कमर कभी दाएं तो कभी बाएं मस्त तरीके से घूम रही हैं और जिस अंदाज में वह एक्सप्रेशन बना रहे हैं, उसका तो कोई जवाब नहीं है.

यहां देखें वीडियो

उदित नारायण के गाने पर थिरके पुलिस वाले (Why do we celebrate holi)

पुलिस वाले आज के लेटेस्ट सॉन्ग पर नहीं, बल्कि साल 2002 में आई फिल्म 'ये दिल आशिकाना' के पॉपुलर गाने 'कॉलेज की लड़कियों यूं मोहब्बत से मुझको देखा न करो' पर थिरकते नजर आए, जो फेमस सिंगर उदित नारायण ने गया था. पुलिस वालों के डांस का वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है. अब तक 221,885 लोग इस वीडियो को देख चुके हैं. वहीं यूजर्स ने पुलिस वाले डांस की काफी तारीफ की और फनी कमेंट्स भी किए. एक यूजर ने लिखा, 'लगता है दरोगा जी को अपनी मोहब्बत याद आ गई'. एक अन्य ने लिखा, 'पुलिस विभाग में तनाव दूर करने का का डांस सबसे अच्छा ऑप्शन है.'

