मणिपुर बाढ़ में इंसानियत की मिसाल, जान जोखिम में डालकर शख्स ने बचाई डूबते कुत्ते की जान

Manipur Man Risks Life To Save Drowning Dog: मणिपुर में आई भीषण बाढ़ जहां एक ओर तबाही मचा रही है, वहीं दूसरी ओर इंसानियत के कुछ ऐसे दृश्य सामने आ रहे हैं, जो दिल को छू जाते हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक बाढ़ के उफनते पानी में अपनी जान की परवाह किए बिना एक डूबते कुत्ते की जान बचाता नजर आ रहा है.

युवक ने बाढ़ में फंसे कुत्ते को बचाया (Man saves dog from drowning)

वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज बहाव वाले पानी में एक कुत्ता संघर्ष करता नजर आ रहा है, तभी एक व्यक्ति पानी में उतरता है और बिना किसी सुरक्षा उपकरण के उस कुत्ते को पकड़कर सुरक्षित स्थान तक ले आता है. यह पूरा दृश्य किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता, लेकिन यह हकीकत है और यही इस वीडियो को इतना खास बनाता है.

यहां देखें वीडियो

#Flood in #Manipur



In a heart wrenching moment,

A MEITEI MAN risks his life to save a DOG drowning in the stream in MANIPUR.



Humanity exists. Brave soul exists.

Thanks to all the persons involved in saving the life of the DOG 🐕 @RajBhavManipur @NBirenSingh@Top_Disaster… pic.twitter.com/bmdEIWctn4