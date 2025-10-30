ड्राइवर ने टैक्सी में लगाया ऐसा QR कोड, जिसने भी स्कैन कर के देगा उसकी आंखों से छलक गए आंसू!

Bete ke rap channel ko cab driver ne kiya promote: कहते हैं न, 'मां-बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं' और मुंबई के इस टैक्सी ड्राइवर ने ये बात साबित कर दी. शहर की व्यस्त सड़कों पर चलती उसकी टैक्सी अब सिर्फ सवारी नहीं ढोती, बल्कि उसके बेटे के सपनों को भी सफर करवाती है. एक महिला यात्री ने इस अनोखे आईडिया की तस्वीर X (Twitter) पर शेयर की और देखते ही देखते यह कहानी वायरल हो गई.

बेटा है रैपर, पिता ने टैक्सी से किया प्रमोशन (Mumbai rap channel QR code)

ड्राइवर ने अपनी टैक्सी की फ्रंट सीट के पीछे एक QR कोड लगाया था. यात्री दिव्युषी (@divyushii) ने जब इसे देखा, तो उन्हें लगा कि यह पेमेंट के लिए होगा, लेकिन जब उन्होंने ड्राइवर से पूछा, तो जवाब ने उन्हें हैरान कर दिया, वह QR कोड उसके बेटे के YouTube रैप चैनल से जुड़ा था. यानी, हर बार जब नई सवारी टैक्सी में बैठती है, तो बेटे के चैनल को एक नया व्यूअर मिल जाता है.

पिता की समझदारी और प्यार ने जीता दिल (Mumbai taxi driver viral story)

दिव्युषी ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'वह कोई अमीर इंसान नहीं था, न ज्यादा पढ़ा-लिखा, लेकिन उसने जो था, उसी का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया. उसने अपनी टैक्सी को चलते-फिरते प्रमोशन चैनल में बदल दिया.' सोशल मीडिया यूजर्स ने पिता की इस सोच की जमकर तारीफ की. किसी ने लिखा, 'यह असली मार्केटिंग है.' तो किसी ने कहा, 'बेटे के लिए पिता का यह प्यार दिल छू गया.'

'यही है असली मुंबई' (cab driver puts qr code to promote son rap channel)

कई लोगों ने इस पोस्ट को मुंबई के असली स्पिरिट का उदाहरण बताया. एक यूजर ने लिखा, 'मुंबई आपको विनम्र भी बनाती है और प्रेरित भी करती है.' यहां लोग सीमित साधनों से भी बड़े सपने देखते हैं, 'यही है असली मुंबई.'

