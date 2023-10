छोटी छोटी माचिस की तीलियों को बनाने के लिए बड़ी-बड़ी लकड़ियों की पड़ती है जरूरत, फिर आती है सबसे मुश्किल घड़ी

पल भर में जलकर राख हो जाने वाली माचिस को बनाना नहीं है आसान.

How to Manufacturing Matchbox Inside Factory: दुनियाभर के कई घरों में आज भी माचिस की तीलियों (How Matches Are Made) का इस्तेमाल किया जाता है. हां भले ही लाइटर के आ जाने के बाद इसका इस्तेमाल कम जरूर हो गया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ. यूं तो माचिस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल घर में खाना बनाते समय आग जलाने के लिए किया जाता है या फिर सिगरेट जलाने के लिए. यूं तो डिब्बे में रखी ये तीलियां पल भर में ही जल जाती हैं, लेकिन क्या कभी आपने इन माचिस की तीलियों (matchstick manufacturing) को बनते देखा है कि, आखिर ये बनती कैसे हैं? अगर आपका जवाब भी न है, तो इस वीडियो (How Matches STICKS are Made) को देखना तो बनता है.