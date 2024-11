कीचड़ में लोट-लोटकर खेलता दिखा हाथी का बच्चा, मिट्टी से नहाए क्यूट बेबी को देख आप भी हो जाएंगे खुश

Baby Elephant Video: केन्या के शेल्ड्रिक वाइल्डलाइफ ट्रस्ट में मिट्टी के स्नान (Mud bath) का आनंद ले रहे एक हाथी के बच्चे के मनमोहक वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स को खुश कर दिया है. 48-सेकंड की क्लिप में नन्ही कोरबेसा को पूरी तरह से मिट्टी से नहाते हुए, गोता लगाते हुए और सिर से पूंछ तक खुद को ढंकते हुए और खुशी के साथ घूमते और खेलते हुए दिखाया गया है.

पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया है, "कोरबेसा, हमारी छोटी 'मेंढक', यह चंचल लड़की सिर्फ अपने पैर की उंगलियों को डुबोती नहीं है - वह सीधे कीचड़ में गोता लगाती है, खुद को सिर से पूंछ तक कीचड़ में ढक लेती है. कालुकु चौकड़ी की सबसे युवा और एकमात्र महिला सदस्य, कोरबेसा हाथियों के इस छोटे बैंड की संवाहक और प्रमुख गायिका दोनों हैं. ”

Korbessa, our little "frog", is forever embracing her nickname at the mud bath! 🐸 This playful girl doesn't just dip her toes—she dives right in, covering herself head-to-tail in mud. The youngest, and sole female member of the Kaluku Quartet, Korbessa is both conductor and lead… pic.twitter.com/FVU2jxEMAc