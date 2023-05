तलाक़ से ख़ुश होकर महिला ने खींचवाई फोटो, पति की तस्वीर फाड़ कर कहा- खुश रहने का हक है!

देखें तस्वीर

अमूमन लोग वेडिंग फोटोशूट कराते हैं, लोग प्री-वेडिंग शूट कराते हैं और कई लोग तो पोस्ट वेडिंग शूट भी कराते हैं. मगर चेन्नई की रहने वाली शालिनी नाम की एक महिला ने तलाक के बाद फोटोशूट करवाई. लोग इसे 'डाइवोर्स फोटोशूट' कह रहे हैं.

देखें तस्वीर

शालिनी ने खुद अपने इंस्टाग्राम (Artist and fashion designer Shalini shared a series of pictures on her Instagram) अकाउंट पर कई तस्वीरों को शेयर किया है. इन तस्वीरों को देखने के बाद सोशल मीडिया पर कई प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रहे हैं.

'DIVORCED'अक्षर को हाईलाइट करते हुए फोटो खिंचवाई है

इस वीडियो को भी देखें- कैसा है पत्रकार के हाथ का बना पोहा? Reporter Special Poha तो गर्दा है