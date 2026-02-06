Rose Day 2026: दुनिया के 5 सबसे महंगे गुलाब, Single Rose की कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

Rose Day 2026: कल यानी 7 फरवरी से प्यार के हफ्ते की शुरुआत हो रही है. यानी कल से वैलेंटाइन वीक शुरू हो रहा है. इस हफ्ते में पहला दिन होता है रोज डे. 7 फरवरी को लोग अपना प्यार या दोस्ती को जाहिर करने के लिए अपनों को गुलाब देते हैं. अब, आमतौर पर एक गुलाब कुछ सौ रुपये में मिल जाता हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे गुलाब भी हैं जिनकी कीमत लाखों-करोड़ों रुपये तक है? ये गुलाब सिर्फ फूल नहीं, बल्कि लग्जरी, स्टेटस और दुर्लभता का प्रतीक माने जाते हैं. Rose Day 2026 के मौके पर आइए जानते हैं दुनिया के कुछ सबसे महंगे गुलाबों के बारे में.

जूलियट रोज (Juliet Rose)

जूलियट रोज को गुलाबों की रानी कहा जाए तो गलत नहीं होगा. इस गुलाब को मशहूर ब्रीडर डेविड ऑस्टिन ने तैयार किया था और इसे विकसित करने में करीब 15 साल लगे थे. जूलियट रोज हल्के पीच कलर का होता है. साल 2006 में चेल्सी फ्लावर शो के दौरान इसकी कीमत करीब 15.8 मिलियन डॉलर आंकी गई थी, जो भारतीय रुपये में लगभग 138 करोड़ रुपये होती है. इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे महंगा गुलाब माना जाता है.

ब्लैक बाकारा की खासियत यह है कि इसका रंग बहुत गहरा लाल होता है. इतना गहरा की कई बार ये काले रंग जैसा नजर आता है. एक सिंगल ब्लैक बाकारा गुलाब की कीमत करीब 70 डॉलर तक हो सकती है.

लिस्ट में अगला नंबर आता है जूलिया चाइल्ड रोज का. इस गुलाब का नाम मशहूर शेफ जूलिया चाइल्ड के नाम पर रखा गया है. इसका चमकदार पीला रंग और बटर जैसी मीठी खुशबू इसे खास बनाती है. इसकी कीमत आमतौर पर 55 से 70 डॉलर के बीच रहती है.

ईडन रोज को पियरे डी रोंसार्ड भी कहा जाता है. ये गुलाब अपनी बड़ी और परतदार पंखुड़ियों के लिए मशहूर है. इस रोज का कलर गुलाबी और सफेद होता है और इसकी कीमत 63 से 83 डॉलर तक हो सकती है.

स्वीट जूलियट हल्के गुलाबी रंग का होता है और इससे फ्रूटी खुशबू आती है. इसकी कीमत करीब 24.86 डॉलर है, जो इसे लग्जरी गुलाबों की कैटेगरी में शामिल करती है.

हालांकि, आपको बता दें कि दुनिया में महंगे गुलाबों की कीमत सिर्फ उनकी खूबसूरती से नहीं, बल्कि उनकी दुर्लभता, खुशबू, रिसर्च और ब्रीडिंग में लगे समय से तय होती है. यही वजह है कि ये गुलाब आम फूलों से बिल्कुल अलग होते हैं और खास मौकों पर ही नजर आते हैं.

