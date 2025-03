दिल्ली से हांगकांग: एयर इंडिया की बिजनेस क्लास में ले जाया गया गुरु ग्रंथ साहिब जी का पवित्र स्वरूप, श्रद्धा से झुके सिर

Guru Granth Sahib Journey to Hong Kong: गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूपों को लेकर एक भावनात्मक और श्रद्धापूर्ण दृश्य हाल ही में देखने को मिला. दिल्ली से हांगकांग जाने वाली एयर इंडिया की बिजनेस क्लास में गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र स्वरूपों को ले जाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस दृश्य ने सिख समुदाय और श्रद्धालुओं के दिलों को छू लिया, जिन्होंने इस विशेष सम्मान को देखकर भावुक प्रतिक्रिया दी.

कैसे हुआ यह सम्मानजनक सफर?

गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूपों को पूरी गरिमा और मर्यादा के साथ एयर इंडिया की बिजनेस क्लास में रखा गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्लाइट क्रू और यात्री पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ खड़े होकर नमन कर रहे हैं.

इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया और लोग सिख धर्म की इस गहरी श्रद्धा और सम्मानजनक परंपरा की सराहना कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह देखकर दिल गर्व से भर गया. ऐसा सम्मान बहुत खास है." दूसरे यूजर ने कहा, "गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूपों को इतनी इज्जत और प्रेम से ले जाते देख मन खुश हो गया." किसी ने लिखा, "एयर इंडिया को इस सम्मानजनक फैसले के लिए सलाम."

Guru Granth Sahib Ji's Saroops were respectfully transported from New Delhi to Hong Kong. The entire business class was booked for the sewa, which was carried out smoothly with full maryada, supported by the local Gurdwara sangat in Hong Kong. pic.twitter.com/vUTinGd4rF