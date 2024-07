घर नहीं सिर्फ इस बालकनी का किराया सुनकर ही खड़े हो जाएंगे कान, खूबियां गिनाते नहीं थक रहा है मकान मालिक

Sydney Balcony Rent: कुछ घर बेहद खूबसूरत होते हैं और उससे भी ज्यादा दिल को छू जाता है खिड़की से दिखने वाला नजारा. सुकून के पलों में घर की बालकनी से दिखने वाला नजारा आंखों को ठंडक पहुंचाने का काम करता है. घर बनवाते या लेते समय लोग इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि, उनके घर से दिखने वाला नजारा खूबसूरत हो, इसके लिए कई बार लोग मोटी रकम तक पानी की तरह खर्च कर देते हैं. हाल ही में एक ऐसी ही वायरल पोस्ट लोगों का ध्यान खींच रही है, जिसमें एक घर की बालकनी का किराया सुनकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे. वायरल हो रही इस पोस्ट के मुताबिक, बालकनी का किराया 81 हजार रुपये महीना है, जिसकी खूबियां गिनाते हुए मकान मालिक ने तारीफों के पुल ही बांध डाले.

चारों तरफ से शीशे से घिरी हुई यह बालकनी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, जो कि सिडनी के आंतिरक इलाके में स्थित है. दरअसल, फेसबुक मार्केटप्लेस लिस्टिंग में सिडनी के आंतिरक इलाके में स्थित हेयमार्केट में बालकनी को धूप वाला कमरा कहा गया है, जिसमें एक शख्स आराम से रह सकता है. दरअसल, सिडनी के एक मकान मालिक ने बालकनी को ही किराए पर लगाने का इंतजाम कर लिया, जो इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस पोस्ट को @TheeAmerican76 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है, जिसमें एक बालकनी शीशे से घिरी हुई नजर आ रही है. इसके साथ ही बालकनी में एक बेड भी लगा हुआ है. यही नहीं इस बालकनी में आइना, ब्लाइंड्स और कार्पेट भी बिछा हुआ है.

यहां देखें पोस्ट

In Sydney, Australia, a landlord posted an enclosed balcony for rent on Facebook Marketplace for $969 a month for one person.



The landlord stated that the room is ready for immediate occupancy, and that the weekly fee includes all bills.



The balcony is adjacent to a… pic.twitter.com/89UgcIlzc4