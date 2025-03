यूनिक डिजाइन के साथ दूल्हे ने हाथों पर रचाई ऐसी मेहंदी, छपवा डाला प्रपोजल से लेकर हनीमून के कमरे तक का नंबर

Groom Gets His Relationship Timeline Inked On Hand With Mehndi: भारतीय परंपरा के अनुसार, शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को मेहंदी लगाई जाती है, जिसे काफी शुभ माना जाता है. वहीं इंटरनेट पर कई दुल्हन के मेहंदी वाले वायरल वीडियो तो आपने खूब देखें ही होंगे, लेकिन आज हम आपको दूल्हे के हाथों में लगी मेहंदी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बेहद ही यूनिक तरीके से लगाई गई है. बता दें कि, दूल्हे की मेहंदी का यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन देखते ही हन रहा है.

दूल्हे राजा की मेहंदी में क्या है खास

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि, दूल्हा अपनी मेहंदी दिखाते हुए काफी खुश नजर आ रहा है. उनके हाथों में लगी मेहंदी का डिजाइन आम नहीं है. दरअसल, मेहंदी के जरिए दूल्हे के जीवन के सबसे खूबसूरत पलों को दर्शाया गया है, जिसमें शादी, प्रेमिका से पहली मुलाकात, फेवरेट डेस्टिनेशन समेत कई जरूरी चीजें शामिल की गई हैं.

क्यों वायरल हो रहा दूल्हे की इस मेहंदी का वीडियो

वीडियो में दूल्हा अपनी मेहंदी लगे हाथ दिखाते हुए बताता है, कि पेरिस का एफिल टावर बना हुआ है, जहां मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को 30-12-2024 में शादी के लिए प्रपोज किया था. दूसरी तरफ एम्सटर्डम दर्शाया गया है. जहां लड़की ने लड़के को प्रपोज किया था. यहां तारीख भी लिखी है. उसके बाद हाथ के बीच एक लड़की की छवि उनकी गर्लफ्रेंड (जो कि अब पत्नी बनने जा रही है) के रूप में बनाई गई है, फिर उन्होंने अपनी शादी का लोगो 'howaaymeetyou' भी हाथ पर बनवाया है. वहीं दोनों अंगूठे पर पहली मुलाकात की तारीख और जगह का नाम लिखा है.

यहां देखें वीडियो

दूसरे हाथ पर दूल्हे की छवि बनी हुई है और दूल्हे ने अपने काम का लोगो भी बनवाया है और उसी हाथ पर अपनी बारात की तारीख 26.02.25 भी लिखवाई है. पूरे हाथ पर मेहंदी से बारात से रिलेटेड कई चीज बनवाई गई है. इसी के साथ एक हाथ की कलाई पर अपना नाम 'मीत कोठारी' और दूसरे पर अपनी होने वाली पत्नी का नाम 'आयुषी परमार' लिखवाया है.

हाथों के पीछे भी लगवाई है मेहंदी

अगर आप ये सोच रहे हैं कि दूल्हे ने सिर्फ हाथों में आगे यानि हथेली में ही मेहंदी लगवाई है, तो ऐसा नहीं है. दरअसल, मेहंदी हाथ के पीछे भी लगाई गई है. जहां उन्होंने पीछे के एक हाथ पर अपना कमरा नंबर 612 और उन ब्रांड्स के नाम लिखवाएं हैं, जिनके कपड़े उन्होंने शादी में पहने थे. इन ब्रांड्स के नाम में मनीष मल्होत्रा, गौरव गुप्ता, निवेदिता साहू, मुकुल अरोड़ा के नाम शामिल है. इसी के साथ दूसरे हाथ पर दुल्हन का कमरा नंबर भी लिखा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया है, क्योंकि मेहंदी में आमतौर पर कोई इतनी डिटेल देता नहीं है. कमरा नंबर जैसी डिटेल काफी प्राइवेट होती है. खासकर लड़कियों के लिए. इसी के साथ उन्होंने हाथ पर मेहंदी से वेडिंग प्लानर और फोटोग्राफी करने वालों का नाम भी लिखवाया है.

इस कमाल के वीडियो को अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पसंद किया है. दूल्हे के हाथ की इस यूनिक मेंहदी को देखकर हर कोई हैरान हैं. जहां ज्यादातर लड़के मेहंदी लगाने से बचते- फिरते हैं, वहीं इस दूल्हे ने अपने हाथों पर अपने जीवन की उन पलों को बनवाया है, जो हर किसी के लिए काफी स्पेशल होते हैं.

