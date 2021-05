पोते ने पूछा- आप स्वर्ग में जाओगे या नर्क? दादी ने गुस्से ने दे डाला गजब का जवाब - देखें मजेदार Video

पोते ने पूछा- आप स्वर्ग में जाओगे या नर्क? दादी ने दिया ऐसा जवाब - देखें Video

कुछ दिन पहले दादी (Grandmother) का एक मजेदार वीडियो वायरल (Viral Video) हुआ था, जहां पोते ने दादी को कहा था कि यह घर मेरे और मेरे पिता का है, तो दादी ने मुंहतोड़ जवाब दिया था. इस बार दादी का एक और वीडियो छाया हुआ है, जहां पोते और दादी की बातचीत फिर वायरल हो रही है. इस बार पोते ने दादी से पूछा कि वो स्वर्ग जाएंगी या नर्क (Grandson Ask Will You Go To Heaven Or Hell). इस पर दादी ने गुस्से में गजब का जवाब (Grandmother Gives Epic Reaction) दिया. सोशल मीडिया (Social Media) पर वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. इंस्टाग्राम यूजर विभोर शर्मा अपनी दादी के वीडियो शेयर करते रहते हैं.