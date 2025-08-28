गूगल मैप फिर बना काल! दिखाया वो रास्ता जो महीनों से बंद था, नदी में कार गिरने से 3 की मौत

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मंगलवार देर रात वैन के नदी में बहने से तीन लोगों की मौत हो गई जबकि एक बच्चा लापता हो गया. यह जानकारी पुलिस के हवाले से सामने आई है. पुलिस ने बताया कि वैन के चालक ने कथित रूप से गूगल मैप की मदद (Google Map Mislead) से यह रास्ता चुना था. वह वैन को उस पुलिया की ओर ले गया जिसे कुछ महीनों से बंद कर दिया गया था. वैन ने उसे पार करने की कोशिश की तो वह तेज बहाव में बह गई.

ये भी पढ़ें- जम्मू से लेकर पंजाब तक मोर्चे पर सेना के जवान, प्लेन और हेलीकॉप्टरों से पहुंचाई राहत

बनास नदी के तेज बहाव में बही वैन

पुलिस के मुताबिक, वैन में एक ही परिवार के लोग सवार थे. बनास नदी के तेज बहाव में वैन काफी दूर तक बह गई, जिससे चार लोग डूब गए जबकि पांच लोगों ने वैन की छत पर बैठकर जान बचाई. यह हादसा मंगलवार देर रात लगभग 1:30 बजे हुआ. पुलिस के मुताबिक वैन में सवार परिवार भीलवाड़ा जिले में एक धार्मिक स्थल के दर्शन कर घर लौट रहा था.

पुलिस ने बताया कि वैन चालक ने रास्ता खोजने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल किया, जो उन्हें बनास नदी पर बने एक ऐसे पुल की ओर ले गया जो लंबे समय से बंद था. चित्तौड़गढ़ के पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि बनास नदी में उफान के कारण नदी पार करने वाले सभी रास्ते बंद थे. लेकिन यह परिवार ऐसे ही एक बंद पुल को लांघकर सोमी-उपरेड़ा पुलिया पर चला गया, जो कुछ महीनों से बंद थी.

पुल पर फंसी कार, हो गया हादसा

उन्होंने बताया कि जैसे ही ड्राइवर ने नदी पार करने की कोशिश की कार पुल पर फंस गई और नदी के तेज बहाव में बहने लगी. अधिकारी ने बताया कि वैन में सवार लोग खिड़की तोड़कर उसकी छत पर चढ़ गए और उनमें से एक ने अपने रिश्तेदार को फोन किया, जिसने घटना की सूचना पुलिस को दी. उन्होंने बताया कि थाना प्रभारी रश्मि देवेंद्र सिंह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और एक नाव का इंतजाम किया.

अधिकारी ने बताया कि अंधेरे में परिवार तक पहुंचना मुश्किल था लेकिन पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने बेहतरीन काम किया और किसी तरह कार तक पहुंच गए. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि परिवार के सदस्य अपने मोबाइल टॉर्च से बचाव दल को इशारा करते रहे. हालांकि, जब तक पुलिसकर्मी फंसे परिवार तक पहुंचे दो महिलाएं और दो बच्चे बह चुके थे. पांच लोगों को बचा लिया गया है.

कार नदी में बहने से 3 लोगों की मौत

अधिकारी ने बताया कि दो महिलाओं और एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है जबकि एक बच्चे के शव की तलाश जारी है. मृतकों की पहचान चंदा (21), उसकी बेटी रुतवी, ममता (25) और उसकी बेटी खुशी (4) के रूप में हुई है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जालोर जिले में एक अन्य हादसे में मंगलवार देर शाम छह युवक सुकड़ी नदी में डूब गए. पुलिस ने बताया कि तीन युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं जबकि तीन अन्य लोगों की तलाश जारी है.

इनपुट- भाषा

