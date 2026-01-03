विज्ञापन
इंसानियत जिंदा है! बर्फीली झील में फंसे कुत्ते को बचाने उतरे हीरो, रेस्क्यू वीडियो आपको झकझोर देगा

जमी हुई झील में फंसे गोल्डन रिट्रीवर को बचाने के लिए फायरफाइटर्स ने जान जोखिम में डाल दी. इस खतरनाक रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

नए साल के पहले ही दिन इंसानियत और बहादुरी की एक दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है. एक जमी हुई झील में फंसे कुत्ते को बचाने के लिए फायरफाइटर्स ने अपनी जान जोखिम में डाल दी. इस रोमांचक रेस्क्यू का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना अमेरिका के रोड आइलैंड इलाके की है. नए साल की सुबह करीब 9 बजे एक गोल्डन रिट्रीवर अपने मालिक के साथ टहल रहा था. इसी दौरान वह लिटिल मसाचॉग पॉन्ड नाम की जमी हुई झील पर चला गया. झील की बर्फ बेहद पतली थी और अचानक टूट गई, जिससे कुत्ता बर्फीले पानी में गिर गया. कुत्ता बीच झील में फंसा हुआ था और बाहर निकलने में पूरी तरह असमर्थ था, जबकि उसका मालिक किनारे से बेबस होकर यह सब देख रहा था.

बर्फ पर रेंगते हुए किया रेस्क्यू

घटना की सूचना मिलते ही मिसक्वामिकट फायर डिपार्टमेंट, वेस्टरली एंबुलेंस और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. फायर डिपार्टमेंट ने कुत्ते की पहचान फीनिक्स नाम के गोल्डन रिट्रीवर के रूप में की है. स्थिति बेहद खतरनाक थी क्योंकि बर्फ कभी भी पूरी तरह टूट सकती थी. फायरफाइटर्स ने खास आइस रेस्क्यू सूट पहने और सुरक्षा रस्सियों से बंधकर जमी हुई झील पर रेंगते हुए आगे बढ़े. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे-जैसे वे आगे बढ़ते हैं, बर्फ के टुकड़े टूटते जाते हैं. इसके बावजूद फायरफाइटर्स पीछे नहीं हटे और धीरे-धीरे फीनिक्स तक पहुंच गए.

सुरक्षित बाहर निकाला गया फीनिक्स

कुछ ही मिनटों में रेस्क्यू टीम ने कुत्ते को बर्फीले पानी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया. किनारे पर एक इन्फ्लेटेबल रेस्क्यू बोट और अन्य उपकरण पहले से तैयार रखे गए थे. फायर डिपार्टमेंट के अनुसार, कुत्ता और सभी फायरफाइटर्स सुरक्षित हैं और मौके पर सभी की हालत ठीक पाई गई. रेस्क्यू के बाद फायरफाइटर्स की मेडिकल जांच की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी को ठंड से जुड़ी कोई समस्या तो नहीं हुई. राहत की बात यह रही कि किसी को इलाज की जरूरत नहीं पड़ी.

सोशल मीडिया पर बरसी तारीफ

इस रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही लोगों ने फायरफाइटर्स की जमकर तारीफ की है. एक यूजर ने लिखा- आप लोगों की वजह से दुनिया में अच्छाई पर भरोसा बना रहता है. दूसरे ने कहा- हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसे रेस्क्यू विभाग हैं. कुत्ता भी बहुत लकी है.

इस घटना के बाद फायर डिपार्टमेंट ने लोगों को चेतावनी भी दी. उन्होंने कहा- कोई भी जमी हुई बर्फ कभी सुरक्षित नहीं होती. हालांकि, फायरफाइटर्स को ऐसे हालात के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन आम लोगों को जमी हुई झीलों और तालाबों से दूर रहने की सलाह दी गई है. यह रेस्क्यू मिसक्वामिकट फायर डिपार्टमेंट की साल 2026 की पहली कॉल थी. अधिकारियों ने सभी टीमों के तेज़ रिस्पॉन्स और बेहतरीन तालमेल की जमकर सराहना की.

