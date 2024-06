बारिश में छत पर डांस कर रही थी लड़की, बना रही थी रील, अचानक गिरी बिजली, फिर जो हुआ, डरा देगा

युवाओं में सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए रील्स और वीडियोज बनाने का क्रेज लगातार बढ़ रहा है. एक दूसरे को देखकर लोग अजब-गजब तरीके से वीडियोज बना कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं. फेमस होने का उन्हें ये आसान जरिया लगता है. कई लोगों के लिए यह शौक एक संभावित करियर बन गया है, जिसमें कुछ लोग अपने कंटेंट से पैसे भी कमा रहे हैं. हालांकि, ऑनलाइन पॉपुलैरिटी पाने की यह चाहत खतरनाक हो गई है, जिसमें परफेक्ट रील बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की खबरें सामने आ रही हैं.

रील बनाना पड़ रहा महंगा

वायरल होने की चाहत कुछ लोगों के लिए संभावित खतरों से कहीं ज़्यादा है. ये क्रिएटर अक्सर गंभीर चोट या मौत के जोखिम को नजरअंदाज करते हुए खतरनाक स्टंट करते हैं. रील बनाने के दौरान होने वाली मौतों की खबरें आम होती जा रही हैं. यह ट्रेंड सनसनीखेज कंटेंट बनाने के दबाव और युवा सोशल मीडिया यूजर्स के बीच सुरक्षा जागरूकता की कमी के बारे में चिंताएं पैदा करता है.

लंबे समय तक सूखे के बाद, मंगलवार को सीतामढ़ी जिले में थोड़ी देर के लिए बारिश हुई और बुधवार को भी बारिश जारी रही. बारिश के बावजूद, युवक-युवतियां रील बनाने में व्यस्त थे. इस बीच एक लड़की घर की छत पर बारिश में डांस कर रही थी और बारिश का मजा ले रही थी, जबकि उसका दोस्त उसका वीडियो बना रहा था. अचानक, पास में बिजली गिरी. सौभाग्य से, यह सीधे लड़की को नहीं लगी, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ.

A Girl was making a reel video in Sitamarhi, Bihar when lightning struck her from the sky, The woman survived the lightning strike????#bihar #lightning #sdcworld #life #reels pic.twitter.com/BN2PU5oJ0C