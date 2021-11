बिस्कुट वाले ने लिखा गजब Love Letter, जो हो गया वायरल, IPS बोला- एक प्रेम पत्र ऐसा भी...

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बिस्कुट वाले के इस लव लेटर को आईपीएस अधिकारी रुपिन शर्मा ने ट्विटर पर शेयर किया है. जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है- Biscuit wale ka PREM-PATRA. एक प्रेम पत्र... देखिए PREM सबको कैसे बांध लेता है.... #Competitors को भी...

बिस्कुट वाले ने इस लव लेटर को बिल्कुल अलग अंदाज़ में लिखा है, जिसमें उसने कई सारे बिस्किट के नाम भी ले डालें हैं. आइए जानते हैं क्या लिखा है इस लव लेटर में... लेटर की शुरुआत में लिखा है, बिस्किट वाले का लव लेटर...आगे लिखा है...Dear Marie. Today is a Goodday. U have Krack Jacked my Little Heart. Now I am in 50-50 state of mind. Don't break my Fantasy. Meet me at Parle Junction.Plz dontplay Hide n Seek. Have a nice day tumhara Tiger.

बिस्कुट वाले का ये प्रेम पत्र लोगों को खूब पसंद आ रहा है. इस लेटर ने हर किसी का दिल जीत लिया है. इस लेटर को पढ़ने के बाद इसके बारे में आपका क्या कहना है ?