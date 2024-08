iPhone के लिए भूख हड़ताल पर बैठा बेटा, जिद्द के आगे बेबस हुई मां, बोलीं- फूल बेचकर जोड़े थे एक एक रुपये

Flower Seller Son On Hunger Strike For iPhone: शोऑफ के इस जमाने में आजकल लोग एक-दूसरे की देखा-देखी औरों से आगे निकलने की होड़ में कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे मामले देखने और सुनने को मिल जाते हैं, जिनके बारे में जानने के बाद कई बार तो उन पर भरोसा कर पाना मुश्किल हो जाता है. इन दिनों एक ऐसे ही मामले ने इंटरनेट पर एक अलग बहस छेड़ दी है. दरअसल, हाल ही में एक फूल विक्रेता का बेटा iPhone खरीदने के लिए तीन दिन तक भूख हड़‍ताल पर बैठ गया, जिसके बाद आखिर में थक-हार कर उसकी मां को उसकी जिद्द पूरी करनी पड़ी, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने बेटे की क्लास लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी.

बेटे के भविष्य के लिए जोड़े थे पैसे

आईफोन को लेकर कई लोगों के बीच एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है. ऐसा ही क्रेज हाल ही में एक फूल विक्रेता के बेटे में भी देखने को मिला, जिसके बाद मामला देखते ही देखते सोशला मीडिया पर हवा की तरह फैल गया. बताया जा रहा है कि, एक फूल बेचने वाली महिला के बेटे के ऊपर आईफोन का ऐसा खुमार चढ़ा कि, वो उसे खरीदने की जिद पर अड़ गया. लड़के ने आईफोन के चक्कर में तीन दिनों तक ना कुछ खाया और ना ही पिया, जिसके बाद थक-हार कर उसकी मां को बेटे की जिद्द पूरी करनी पड़ी. फूल बेचकर मां ने जो लाखों रुपये बेटे के भविष्य सुधारने के लिए बचाये थे, उन्हीं मेहनत के रुपयों को उसे बेटे की आईफोन खरीदने की जिद्द के चलते खर्च करने पड़े.

यहां देखें वीडियो

This nithalla boy stopped eating food and was demanding iPhone from her mother.



His mother finally relented and gave him money to buy iPhone. She sells flowers outside a mandir.



Too much love will always destroy children. Parents should know where to draw the line.



This is… pic.twitter.com/govTiTKRAF