टेकऑफ करते ही हजारों फीट ऊपर आग का गोला बना विमान, कांप उठी लोगों की रूह, खौफनाक VIDEO वायरल

FedEx Cargo Plane : शनिवार सुबह अमेरिका के नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Newark Liberty International Airport) से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद एक फेडएक्स कार्गो विमान (FedEx cargo plane) को आपातकालीन लैंडिंग (emergency landing) करनी पड़ी. यह हादसा तब हुआ जब बोइंग 767-3S2F (Boeing 767-3S2F) विमान के दाहिने इंजन में उड़ान के तुरंत बाद आग लग गई. इस दौरान विमान में तीन लोग सवार थे, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

8am today FedEx plane leaving Newark airport has a bird strike.. right engine on fire emergency landing everyone is safe pic.twitter.com/bVwi60769F

कैसे हुआ हादसा? (Plane Explodes Into Huge Fireball)

स्थानीय समयानुसार सुबह 8 बजे यह विमान नेवार्क से इंडियानापोलिस के लिए रवाना हुआ था. उड़ान भरते ही एक पक्षी टकराने से इंजन में आग लग गई. वीडियो फुटेज में देखा गया कि विमान आग के साथ तेजी से रनवे की ओर वापस आ रहा था. इमरजेंसी क्रू तुरंत हरकत में आया और आग बुझाने में जुट गया. करीब 8:07 बजे विमान की सफल लैंडिंग कराई गई. फेडएक्स और न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी पोर्ट अथॉरिटी (New Jersey Port Authority) ने इस आग का कारण बर्ड स्ट्राइक बताया. फेडएक्स प्रवक्ता ने न्यूयॉर्क पोस्ट (New York) को बताया, "फेडएक्स फ्लाइट 3609 के क्रू मेंबर्स ने सूझबूझ दिखाते हुए आपातकालीन स्थिति में सही फैसला लिया और विमान को सुरक्षित लैंड कराया. हम उनके त्वरित एक्शन और राहत टीम के आभारी हैं."

रडार पर दर्ज हुआ हादसे का क्षण (FedEx Plane Fire)

इस हादसे का ऑडियो LiveATC पर रिकॉर्ड हुआ, जिसमें पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच बातचीत सुनी जा सकती है. पायलट ने कंट्रोल टॉवर को जानकारी देते हुए कहा, "फेडएक्स 3609, दाहिना इंजन बंद हो गया है, संभवतः बर्ड स्ट्राइक (bird strike during takeoff) की वजह से. हमें तुरंत लौटना होगा." NBC न्यूज़ के अनुसार, एक चश्मदीद ने विमान के इंजन को "टूटकर गिरते" हुए भी देखा.

