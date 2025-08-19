पुणे में सड़क पर हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, 6 लोग थे सवार; वीडियो आया सामने

- पुणे जिले के मुलशी तहसील में खराब मौसम के कारण हेलिकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, बड़ा हादसा टल गया.
- हेलिकॉप्टर ने पुणे से मुंबई की ओर टेक-ऑफ़ किया था, उड़ान के समय मौसम अनुकूल था, लेकिन अचानक खराब हो गया.
- हेलिकॉप्टर रास्ता भटक गया, लेकिन पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए सुरक्षित लैंडिंग की और जान बच गई.
पुणे जिले के मुलशी तहसील में खराब मौसम के कारण एक हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. सालतर गांव के पास यह बड़ा हादसा टल गया. 15 अगस्त को हुई इस घटना का वीडियो अब सामने आया है.
पुणे से मुंबई की ओर हेलिकॉप्टर ने टेक-ऑफ़ किया था, उस समय मौसम उड़ान के लिए बिल्कुल अनुकूल था. यह दोपहर के लगभग सवा तीन बजे की बात है. कुछ ही देर में हेलिकॉप्टर मुलशी तहसील के इलाके में पहुंचा. बरसात के मौसम में इस इलाके में अक्सर धुंध और रिमझिम बारिश रहती है. 15 अगस्त को भी ऐसी ही स्थिति थी. इसी कारण हेलिकॉप्टर रास्ता भटक गया, लेकिन तभी पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए सुरक्षित लैंडिंग कर दी.
महाराष्ट्र के पुणे में खराब मौसम के कारण हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, टला बड़ा हादसा#Maharashtra | #Pune | #Helicopter | #ViralVideo pic.twitter.com/fUQgiZDFHf— NDTV India (@ndtvindia) August 19, 2025
एक ओर मुलशी बांध और दूसरी ओर आम्बी वैली की घाटी – ऐसे संकट में फंसे हेलिकॉप्टर को दोनों पायलटों ने गांव के मंदिर की ओर जाने वाली सीमेंट सड़क पर सुरक्षित उतारा. उस समय दोपहर के 3 बजकर 35 मिनट हुए थे. इस हेलिकॉप्टर में दो पायलट और चार यात्री यानी कुल छह लोग सवार थे. इन छह लोगों की जान पर उस समय खतरा मंडरा रहा था.
गांव के मंदिर में मौजूद ग्रामीणों ने इस चौंकाने वाली घटना को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. अगले पांच मिनट में मौसम साफ हुआ और हेलिकॉप्टर ने मुंबई की दिशा में फिर से उड़ान भर ली.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं