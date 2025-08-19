विज्ञापन
विशेष लिंक

पुणे में सड़क पर हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, 6 लोग थे सवार; वीडियो आया सामने

गांव के मंदिर में मौजूद ग्रामीणों ने इस चौंकाने वाली घटना को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. अगले पांच मिनट में मौसम साफ हुआ और हेलिकॉप्टर ने मुंबई की दिशा में फिर से उड़ान भर ली.

Read Time: 2 mins
Share
पुणे में सड़क पर हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, 6 लोग थे सवार; वीडियो आया सामने
  • पुणे जिले के मुलशी तहसील में खराब मौसम के कारण हेलिकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, बड़ा हादसा टल गया.
  • हेलिकॉप्टर ने पुणे से मुंबई की ओर टेक-ऑफ़ किया था, उड़ान के समय मौसम अनुकूल था, लेकिन अचानक खराब हो गया.
  • हेलिकॉप्टर रास्ता भटक गया, लेकिन पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए सुरक्षित लैंडिंग की और जान बच गई.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पुणे:

पुणे जिले के मुलशी तहसील में खराब मौसम के कारण एक हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. सालतर गांव के पास यह बड़ा हादसा टल गया. 15 अगस्त को हुई इस घटना का वीडियो अब सामने आया है.

पुणे से मुंबई की ओर हेलिकॉप्टर ने टेक-ऑफ़ किया था, उस समय मौसम उड़ान के लिए बिल्कुल अनुकूल था. यह दोपहर के लगभग सवा तीन बजे की बात है. कुछ ही देर में हेलिकॉप्टर मुलशी तहसील के इलाके में पहुंचा. बरसात के मौसम में इस इलाके में अक्सर धुंध और रिमझिम बारिश रहती है. 15 अगस्त को भी ऐसी ही स्थिति थी. इसी कारण हेलिकॉप्टर रास्ता भटक गया, लेकिन तभी पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए सुरक्षित लैंडिंग कर दी.

एक ओर मुलशी बांध और दूसरी ओर आम्बी वैली की घाटी – ऐसे संकट में फंसे हेलिकॉप्टर को दोनों पायलटों ने गांव के मंदिर की ओर जाने वाली सीमेंट सड़क पर सुरक्षित उतारा. उस समय दोपहर के 3 बजकर 35 मिनट हुए थे. इस हेलिकॉप्टर में दो पायलट और चार यात्री यानी कुल छह लोग सवार थे. इन छह लोगों की जान पर उस समय खतरा मंडरा रहा था.

Latest and Breaking News on NDTV

गांव के मंदिर में मौजूद ग्रामीणों ने इस चौंकाने वाली घटना को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. अगले पांच मिनट में मौसम साफ हुआ और हेलिकॉप्टर ने मुंबई की दिशा में फिर से उड़ान भर ली.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Helicopter Video Pune, Helicopter Emergency Landing, Emergency Landing Due To Bad Weather
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com