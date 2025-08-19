पुणे में सड़क पर हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, 6 लोग थे सवार; वीडियो आया सामने

पुणे जिले के मुलशी तहसील में खराब मौसम के कारण एक हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. सालतर गांव के पास यह बड़ा हादसा टल गया. 15 अगस्त को हुई इस घटना का वीडियो अब सामने आया है.

पुणे से मुंबई की ओर हेलिकॉप्टर ने टेक-ऑफ़ किया था, उस समय मौसम उड़ान के लिए बिल्कुल अनुकूल था. यह दोपहर के लगभग सवा तीन बजे की बात है. कुछ ही देर में हेलिकॉप्टर मुलशी तहसील के इलाके में पहुंचा. बरसात के मौसम में इस इलाके में अक्सर धुंध और रिमझिम बारिश रहती है. 15 अगस्त को भी ऐसी ही स्थिति थी. इसी कारण हेलिकॉप्टर रास्ता भटक गया, लेकिन तभी पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए सुरक्षित लैंडिंग कर दी.

एक ओर मुलशी बांध और दूसरी ओर आम्बी वैली की घाटी – ऐसे संकट में फंसे हेलिकॉप्टर को दोनों पायलटों ने गांव के मंदिर की ओर जाने वाली सीमेंट सड़क पर सुरक्षित उतारा. उस समय दोपहर के 3 बजकर 35 मिनट हुए थे. इस हेलिकॉप्टर में दो पायलट और चार यात्री यानी कुल छह लोग सवार थे. इन छह लोगों की जान पर उस समय खतरा मंडरा रहा था.

गांव के मंदिर में मौजूद ग्रामीणों ने इस चौंकाने वाली घटना को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. अगले पांच मिनट में मौसम साफ हुआ और हेलिकॉप्टर ने मुंबई की दिशा में फिर से उड़ान भर ली.