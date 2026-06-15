हैकर्स को मात देने के लिए FBI का बड़ा दांव, अलबामा में बनाया पूरा 'घोस्ट टाउन', फोटो वायरल

अमेरिका में साइबर अपराध से निपटने के लिए FBI ने एक बेहद अनोखा तरीका अपनाया है. अलबामा के हंट्सविल में FBI ने एक नकली लेकिन पूरी तरह काम करने वाला छोटा शहर बनाया है, जिसे 'Kinetic Cyber Range' नाम दिया गया है. यह एक तरह का साइबर ट्रेनिंग सेंटर है, जहां असली शहर जैसा माहौल तैयार किया गया है ताकि साइबर हमलों से निपटने की ट्रेनिंग बेहतर तरीके से दी जा सके. इस 22,000 स्क्वायर फीट में बने इस नकली शहर में हर जरूरी चीज मौजूद है. यहां घर, होटल, पेट्रोल पंप, किराना दुकान, अस्पताल, कोर्ट और यहां तक कि बिजली कंपनी तक बनाई गई है. सड़कें, ट्रैफिक लाइट और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल एक असली अमेरिकी शहर जैसा दिखता और काम करता है. FBI ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर शेयर की हुई है.

साइबर हमलों की लाइव ट्रेनिंग

टेकक्रंच के अनुसार, इस प्रोजेक्ट का काम कानून लागू करने वाले अधिकारियों को लेटेस्ट कंज्यूमर और कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है. जिन्हें अक्सर इंटरनेशनल हैकिंग ग्रुप्स निशाना बनाते हैं.

क्यों जरूरी पड़ा ऐसा शहर

इसके अलावा, खतरे का पैमाना ही ऐसे एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत को बताता है. FBI की लेटेस्ट इंटरनेट क्राइम रिपोर्ट के अनुसार, US में साइबरक्राइम से होने वाला नुकसान 20.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो एक साल में 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. दुनिया भर में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रैंसमवेयर सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है. इस नकली शहर के अंदर हर सुविधा असली डिवाइस से जुड़ी है जो बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं जैसे वे किसी असली शहर में करतीं. इससे इंस्ट्रक्टर सुरक्षित माहौल में लाइव साइबर हमले कर सकते हैं, जैसे अस्पताल के पावर ग्रिड को बंद करना.

असली जैसी टेक्नोलॉजी और डेटा सेंटर

इस नकली शहर में 200 से ज्यादा सर्वर वाला एक बड़ा डेटा सेंटर भी बनाया गया है. प्रोग्राम मैनेजर बताते हैं कि इन सर्वर रूम को जानबूझकर ठंडा, शोर भरा और थोड़ा असुविधाजनक वाला बनाया गया है ताकि उन खराब कॉर्पोरेट माहौल की हूबहू नकल की जा सके जिनका सामना इन्वेस्टिगेटर असली डिजिटल सेंधमारी के समय करते हैं

अब तक कितनी हुई ट्रेनिंग

FBI की रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी 2025 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में अब तक 1,400 से ज्यादा FBI कर्मचारियों और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है. अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल फोरेंसिक में महारत हासिल करने के लिए यह प्रैक्टिकल अनुभव बहुत जरूरी है. इससे पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए मॉडर्न डिवाइस के एन्क्रिप्शन को तोड़ने में मदद मिल रही है.

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