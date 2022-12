Emotional Videos 2022: पापा को नौकरी मिलने पर बेटी की खुशी देख भावुक हुए लोग, देखें वीडियो

देखें वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्ची आंखें बंद करती है. तभी उसके पिता स्वीगी की टीशर्ट लेकर खड़े थे. जब बेटी अपने पिता को देखती है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है. पापा को नौकरी मिलने की खुशी में बेटी अपने पिता के गले लग जाती है. पिता भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो लोगों को पहले भी भावुक कर चुका है. इस वीडियो को लोगों ने कई बार देखा है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर किया गया है. इस वीडियो को pooja.avantika.1987 नाम के यूज़र ने सितंबर में शेयर किया था. इस वीडियो को 10 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं. वहीं इस वीडियो पर 1 लाख से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. वायरल हो रहा ये वीडियो सबसे अनोखा और अलग है. इस वीडियो पर स्वीगी ने भी रिप्लाई किया है. उसने रिप्लाई में लिखा है- दिल को अच्छा लगा.

इस तरह के वीडियो वाकई में बहुत ही बेहतरीन होते हैं. लोग ऐसे वीडियो को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं. इस तरह के वीडियो को देखकर एक अलग ही अनुभव होता है.

