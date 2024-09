इस देश में मरी हुई मछलियों के कारण लगी इमरजेंसी, सोशल मीडिया पर वायरल हुए दिल दहला देने वाले VIDEO

Greece Massive Fish Death: इंटरनेट पर इन दिनों एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आ रहा है, जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छिड़ गई है. हैरान कर देने वाले इस वायरल वीडियो में मरी हुई मछलियों से लबालब एक झील नजर आ रही है. दरअसल, यह वीडियो ग्रीस के वोलोस शहर का बताया जा रहा है, जो इन दिनों लाखों मरी हुई मछलियों की दुर्गंध से भर गया है. मछलियों का ये हाल देखकर ग्रीस सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी है. वहीं इस पूरे मामले पर विशेषज्ञों की राय है कि ऐसा जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ होगा.

इन दिनों वोलोस शहर में मरी हुई मछलियों ने एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है. मरी हुई मछलियों के सड़ने से भयानक बदबू फैल गई है, जिसके कारण लोगों का हाल-बेहाल हो रहा है. वहीं इस मामले में अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि, इस खूबसूरत पर्यटन स्थल के आसपास के पानी से 100 टन से भी ज्यादा मरी हुई मछलियां निकाली गई हैं.

More than 100 tons of dead fish had been collected in and around the port of Volos, in central Greece, following a mass die-off linked to extreme climate fluctuations.

Yeah... I'm sure that's what it was pic.twitter.com/8tMs32nucf — Katie Liane (@TheKaterPotater) August 29, 2024

माना जा रहा है कि, हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण आए भयंकर तूफान और बाढ़ की वजह से इस खूबसूरत झील से मीठे पानी की ये मछलियां समुद्र में बह गईं, जिसके कारण वो जिंदा नहीं रह सकीं.

100 tonnes of dead fish are being dredged in Greece at a port known as Volos.This should be top world news because it cements the concerns around climate change,if this is the real cause of the massive death.Drone footage from associated press captures the dreary scene. pic.twitter.com/Qoam57QHLe — james henry oduol (@OduolHenry) September 2, 2024

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस जुड़े कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें मरी हुई मछलियों को समुद्र के ऊपर तैरते देखा जा सकता है. वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि, ग्रीस का खूबसूरत बंदरगाह वोलोस, पिछले साल आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से मरी हुई मछलियों से पटा हुआ है. ये भयानक तबाही के कारण पर्यटन और मछली पालन पर निर्भर स्थानीय लोगों की आजीविका पर भी खतरा मंडरा रहा है.

Greece has declared a state of emergency after hundreds of thousands of dead fish washed into the port of Volos in a mass die-off being blamed on last year's floods and extreme weather fluctuations.#Greece #port #fish pic.twitter.com/docK7AOyhH — War Correspondent (@War_monitor1) September 1, 2024

बताया जा रहा है कि एक ही दिन में 57 टन से ज्यादा मरी हुई मछलियों को निकाला गया है. इसी के साथ ही सफाई का काम भी लगातार जारी है. बता दें कि, ग्रीस के जलवायु मंत्रालय ने एक महीने के लिए आपातकाल की घोषणा की है.

