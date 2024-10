एलन मस्क और भारतीय-अमेरिकी अरबपति विनोद खोसला के बीच सोशल मीडिया पर तीखी नोकझोंक, जानें किस मुद्दे पर हुआ विवाद?

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (Tesla CEO Elon Musk) ने सोशल मीडिया पर हुई एक तीखी बातचीत में भारतीय-अमेरिकी अरबपति विनोद खोसला (Indian-American billionaire Vinod Khosla) पर निशाना साधा है. मस्क ने उन्हें "मूर्ख" कहा और अपने नए रूढ़िवादी राष्ट्रपति, जेवियर माइली (Javier Milei) के तहत अर्जेंटीना की आर्थिक स्थिति के बारे में खोसला के दावों पर विवाद किया. यह तर्क, जो तेजी से वायरल हो गया, खोसला द्वारा माइली की नीतियों की आलोचना से उपजा था, जिससे अर्जेंटीना के नेता के मुखर प्रशंसक मस्क को काफी निराशा हुई.

विनोद खोसला ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें राष्ट्रपति माइली के मितव्ययता कार्यक्रम को आर्थिक मंदी से जोड़ा गया और इसकी तुलना पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों से की गई. खोसला ने अर्जेंटीना की बिगड़ती गरीबी दर के बारे में फाइनेंशियल टाइम्स के एक लेख को साझा करते हुए लिखा, “माइलिस तानाशाही तपस्या कार्यक्रम के तहत अर्जेंटीना की बेरोजगारी दर 52% तक बढ़ गई है. @realDonaldTrump के तहत भी ऐसा ही होगा क्योंकि वह खर्च में कटौती करेंगे. उनके टैरिफ एक साथ मुद्रास्फीति बढ़ाएंगे.”

माइली के उदारवादी दृष्टिकोण के एक मजबूत समर्थक मस्क ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, खोसला को "मूर्ख" कहा, जिसे उन्होंने संभवतः एक भ्रामक पोस्ट माना था. एक्स के सामुदायिक नोट्स ने भी खोसला के दावों की तथ्य-जांच की, जिसमें बताया गया कि अर्जेंटीना की बेरोजगारी दर वास्तव में 2024 की दूसरी तिमाही में घटकर 7.6 प्रतिशत हो गई है, जो पिछली अवधि के 7.7 प्रतिशत से थोड़ा कम है - खोसला द्वारा उद्धृत 52 प्रतिशत बेरोजगारी के आंकड़े से बहुत दूर है.

Argentinas unemployment rate soars to 52% under Mileis dictatorial austerity program. Same will happen under @realDonaldTrump as he slashes spending. His tariffs will simultaneously increase inflation. https://t.co/sLxAxhEiVJ