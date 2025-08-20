World Mosquito Day 2025: स्वामी रामदेव ने बताया डेंगू का कारगर नुस्खा, घर पर बना लें ये काढ़ा, तेजी से बढ़ेंगी प्लेटलेट्स

World Mosquito Day 2025: हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस (World Mosquito Day) मनाया जाता है. इस दिन का इतिहास 1897 से जुड़ा है, जब ब्रिटिश वैज्ञानिक सर रोनाल्ड रॉस ने यह खोज की थी कि मच्छर मलेरिया फैलाने के मुख्य कारण होते हैं. तब से लेकर आज तक, मच्छरों से होने वाली बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये खास दिन सेलिब्रेट किया जाता है.

खासतौर पर बरसात के मौसम में मच्छरों का खतरा और बढ़ जाता है, जिससे डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी तेजी से फैलती है. डेंगू होने पर व्यक्ति को तेज बुखार, बदन दर्द और कमजोरी जकड़ लेती है, इसके साथ ही प्लेटलेट्स गिरने लगती हैं. ऐसे में इस मौसम में सावधानी बरतना जरूरी है. इसके लिए आप कुछ खास चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. स्वामी रामदेव ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में योग गुरु ने एक खास काढ़े के बारे में बताया है. उनका कहना है कि यह काढ़ा डेंगू और मलेरिया की बीमारी से जल्दी रिकवर करने में मदद करता है. इसका सेवन प्लेटलेट्स को बढ़ाने में असर दिखाता है, साथ ही इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है. आइए जानते हैं इस काढ़े को बनाने के लिए आपको किन-किन चीजों की जरूरत होगी, साथ ही जानेंगे काढ़ा बनाने का तरीका और इसके फायदे.

चाहिए होंगी ये चीजें

काढ़ा बनाने के लिए आपको गिलोय

चुटकीभर अजवाइन और

अदरक के एक टुकड़े की जरूरत होगी.

एक पैन में 2 गिलास पानी डालकर हल्का गर्म कर लें.

तब तक, गिलोय अजवाइन और अदरक को एक साथ कूट लें.

पानी के गर्म होने पर कुटी हुई चीजों को इसमें डालें और अच्छी तरह उबाल लें.

जब पानी आधा रह जाए, तब इसे छान लें.

इतना करते ही आपका काढ़ा बनकर तैयार हो जाएगा.

स्वामी रामदेव का कहना है कि इसे दिन में थोड़ा-थोड़ा पीने से डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है. साथ ही यह शरीर को एनर्जी देता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है.

स्वामी रामदेव से अलग कई अन्य हेल्थ रिपोर्ट्स भी गिलोय को इम्युनिटी बूस्ट करने और प्लेटलेट्स बढ़ाने में असरदार बताती हैं. ऐसे में खासकर डेंगू में इसका सेवन फायदेमंद माना जाता है.

वहीं, अदरक और अजवाइन पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने का काम करते हैं. इस तरह यह काढ़ा फायदेमंद हो सकता है.

डेंगू या मलेरिया जैसे मामलों में केवल घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहना सही नहीं है. काढ़े के सेवन के साथ-साथ हेल्थ एक्सपर्ट से जांच जरूर कराएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.