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सूंड से जंजीर हटाने की कोशिश करता रहा हाथी, वीडियो देखकर भावुक हुए लोग, बोले- 'इसे आजाद कर दो'

Viral Elephant Video : सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में हाथी अपने पैरों में बंधी जंजीर हटाने की कोशिश करता दिखा. यह दृश्य लोगों को भावुक कर गया. इसके बाद कई यूजर्स ने हाथी को आजाद करने और पशु कल्याण पर सवाल उठाए.

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सूंड से जंजीर हटाने की कोशिश करता रहा हाथी, वीडियो देखकर भावुक हुए लोग, बोले- 'इसे आजाद कर दो'
वायरल वीडियो
Photo Credit: सोशल मीडिया

जंजीरें और बेड़ियां किसी भी जीव के लिए तकलीफदेह हो सकती हैं. और अगर वह जीव हाथी जैसा विशाल जानवर हो, जिसकी पहचान खुले जंगलों में घूमने से जुड़ी हो, तो यह दृश्य लोगों को और भी ज्यादा बेचैन कर सकता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. वीडियो में एक हाथी अपने पैरों में बंधी जंजीर को बार-बार सूंड से छूता और हटाने की कोशिश करता दिखाई देता है. यह दृश्य देखकर हजारों लोग भावुक हो गए. कई लोगों ने कमेंट में हाथी को आजाद करने की मांग की, तो कुछ ने लिखा कि यह वीडियो उनका दिल तोड़ गया. 

बार-बार जंजीर की तरफ जा रही थी सूंड

वीडियो में हाथी किसी बाड़े जैसी जगह पर खड़ा दिखाई देता है. उसके पैरों में जंजीरें बंधी हुई नजर आती हैं. लेकिन लोगों का ध्यान सिर्फ जंजीरों पर नहीं गया. लोगों को सबसे ज्यादा उस बात ने परेशान किया कि हाथी बार-बार अपनी सूंड को जंजीर के पास ले जाता दिखाई देता है. कई लोगों को लगा जैसे वह उस बंधन को समझ रहा हो और उससे छुटकारा पाना चाहता हो. यही वजह रही कि वीडियो देखते ही देखते हजारों लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. कई यूजर्स ने लिखा कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक ऐसा दृश्य है जिसे देखकर मन भारी हो जाता है.

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हाथियों की जगह जंगल है, जंजीरें नहीं

वीडियो के नीचे आए कमेंट्स में लोगों का दर्द साफ दिखाई देता है. एक यूजर ने लिखा, "हाथियों की जगह जंगल है, जहां वे अपने परिवार के साथ खुले माहौल में रह सकें." वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, "कृपया इसकी जंजीरें खोल दीजिए." कई लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि अगर कोई जानवर बार-बार बंधन से निकलने की कोशिश करता दिखाई दे, तो क्या उसे इस तरह बांधकर रखना सही है? कुछ यूजर्स ने जानवरों के साथ होने वाले कथित दुर्व्यवहार के खिलाफ सख्त नियम बनाने की मांग की, जबकि कई लोगों ने सिर्फ टूटे दिल और रोते हुए इमोजी के जरिए अपनी भावनाएं जाहिर कीं.

कुछ सेकंड का वीडियो और बड़ी बहस 

दिलचस्प बात यह है कि वीडियो में कोई आवाज नहीं है, कोई अपील नहीं है और न ही कोई लंबा संदेश. फिर भी इसने हजारों लोगों को रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया. कई लोगों ने इसे जानवरों की आजादी से जोड़कर देखा, तो कुछ ने कहा कि हाथी की बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है. वीडियो कब का है और कहां का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन इतना जरूर है कि हाथी की सूंड और जंजीर के बीच चल रहे उस छोटे से पल ने दुनिया भर के लोगों को भावुक कर दिया. शायद यही वजह है कि यह वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है और लोग एक ही बात लिख रहे हैं- 'इसे आजाद कर दो.'

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.

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लेखक के बारे में
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गुरुत्व राजपूत
सब एडिटर
गुरुत्व राजपूत, वर्तमान में एनडीटीवी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और यूटिलिटी, आस्था और जरा हटके से जुड़ी खबरों पर काम कर रहे हैं. गुरुत्व पिछले... और पढ़ें
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