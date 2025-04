Illuminati गाने पर डांस करता नजर आया हाथी, ठुमके देख उड़े लोगों के होश

Elephanti Dancing to Illuminati Song In Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक हाथी को 'इल्यूमिनाटी' (Illuminati) नाम के गाने की धुन पर थिरकते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो ने पल भर में ही लाखों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. जहां कई लोगों ने इस हाथी के डांसिंग मूव्स को देखकर हैरानी जताई. वहीं कई ने तो इसे जानवरों की समझदारी का बेहतरीन उदाहरण भी बता दिया.

हाथी का डांस वीडियो (elephant dancing to illuminati video)

वीडियो में हाथी को बखूबी म्यूजिक बीट्स पर सिर और शरीर को हिलाते हुए देखा जा सकता है, जो देखने में काफी मनोरंजक और अद्भुत लग रहा है, लेकिन अब इस वीडियो की सच्चाई सामने आ चुकी है और यह दावा किया गया है कि यह वीडियो पूरी तरह से एडिटेड है. दरअसल, वीडियो में लोगों का एक समूह सड़क पर Illuminati गाने पर नाचता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि बीच में भव्य हाथी की पोशाक पहने लोग मौजूद हैं. जब संगीत जोर से बज रहा था और भीड़ हरकत में आ रही थी, तब हाथी अपने सिर और सूंड को हिलाता हुआ दिखाई दे रहा था, जो माहौल के साथ पूरी तरह तालमेल बिठा रहा था. पोशाक के अंदर छिपे कलाकारों के समूह द्वारा उसे जीवंत बनाया गया. इसके साथ समूह ने हाथी की कोमल चाल की अत्यंत सटीकता के साथ नकल की.

यहां देखें वीडियो

In India everything is possible 😅 Illuminati 😍 pic.twitter.com/ZO41EDr0vC