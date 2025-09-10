विज्ञापन
विशेष लिंक

एक विशाल स्पेस बबल में फंसी है धरती, वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Space bubble around Earth: वैज्ञानिकों का दावा है कि धरती और मिल्की वे एक अरब प्रकाश-वर्ष चौड़े कॉस्मिक वॉइड में फंसी हैं. इससे हमें ब्रह्मांड की गति और एलियंस की खोज के बारे में गलत तस्वीर दिखाई दे सकती है.

Read Time: 3 mins
Share
एक विशाल स्पेस बबल में फंसी है धरती, वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
क्या इंसान अकेले हैं ब्रह्मांड में? एक अरब प्रकाश-वर्ष चौड़े 'शून्य' में छिपा रहस्य

Indranil Banik cosmic void research: क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानों को अब तक एलियंस क्यों नहीं मिले? अरबों तारे और आकाशगंगाएं होने के बावजूद हम अकेले क्यों लगते हैं? अब वैज्ञानिकों ने इसका चौंकाने वाला कारण बताया है...संभव है कि धरती और हमारी मिल्की वे एक विशाल 'कॉस्मिक वॉइड' यानी स्पेस बबल में फंसी हुई है.

ये भी पढ़ें:- समंदर किनारे मिला ऐसा डरावना जीव, देख शख्स की निकल गई चीखें

एक 'कॉस्मिक वॉइड' में फंसी है धरती? (Cosmic void Earth theory)

हालिया शोध में दावा किया गया है कि पृथ्वी और मिल्की वे गैलेक्सी एक विशाल कॉस्मिक वॉइड (Cosmic Void) में मौजूद हैं. यह क्षेत्र लगभग एक अरब प्रकाश-वर्ष चौड़ा है और इसमें सामान्य ब्रह्मांड की तुलना में करीब 20% कम पदार्थ (matter) है. इस खोज का नेतृत्व यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के डॉ. इंद्रनील बनिक ने किया.

Latest and Breaking News on NDTV

एलियंस क्यों नहीं मिले? (Are humans alone in universe)

वैज्ञानिकों का मानना है कि इस 'स्पेस बबल' के कारण धरती बाकी घनी आबादी वाले कॉस्मिक क्षेत्रों से अलग-थलग है. इसी वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि इंसान ब्रह्मांड में अकेले हैं, मानो हमें बाकी से 'दूर' कर दिया गया हो. हालांकि, इसका सीधा संबंध एलियंस से नहीं है, लेकिन यह हमारे 'कॉस्मिक एरिया' को और ज्यादा सुनसान बनाता है.

ये भी पढ़ें:- समुद्र की गहराइयों में हुई एलियन जैसे दिखने वाले अजीबोगरीब जीव की खोज, खा सकता है पूरा का पूरा 'मगरमच्छ'

हबल टेंशन का हल? (Hubble Tension solution)

ब्रह्मांड की फैलने की दर (Hubble Expansion Rate) को लेकर दशकों से वैज्ञानिकों में असहमति रही है. दूर की आकाशगंगाएं धीमी विस्तार दर दिखाती हैं, जबकि स्थानीय माप तेज दर बताते हैं. शोधकर्ताओं का मानना है कि यदि मिल्की वे इस कॉस्मिक वॉइड में है, तो आस-पास के घने क्षेत्रों का गुरुत्वाकर्षण बाहर की ओर खिंचाव करेगा. इससे हमें लगेगा कि ब्रह्मांड तेज़ी से फैल रहा है. यह सिद्धांत हबल टेंशन (Hubble Tension) को समझाने का एक मजबूत आधार बन सकता है.

Latest and Breaking News on NDTV

ब्रह्मांड की नई तस्वीर (milky way galaxy)

यह खोज ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच बदल सकती है. अब तक वैज्ञानिक मानते थे कि बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड समान (uniform) है. लेकिन यदि धरती वास्तव में एक कॉस्मिक वॉइड में है, तो यह मान्यता चुनौतीपूर्ण हो जाएगी. इससे भविष्य की भविष्यवाणियों पर भी असर पड़ेगा, खासकर ब्रह्मांड की 'हीट डेथ' (Heat Death) को लेकर.

ये भी पढ़ें:-21000 फीट की ऊंचाई पर‍ विमान उड़ा रहा था पायलट, तभी अचानक सामने आ गया UFO

भारतीय वैज्ञानिकों की रुचि (space research)

भारत भी ब्रह्मांड की इन पहेलियों पर गहरी नज़र रख रहा है. ISRO के वैज्ञानिक पहले ही एस्टेरॉयड और गहरे अंतरिक्ष मिशनों पर काम कर रहे हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि कॉस्मिक वॉइड जैसी खोजें आने वाले समय में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को भी दिशा देंगी.

Latest and Breaking News on NDTV

क्या सच में इंसान अकेले हैं? (Milky Way in giant void)

डॉ. बनिक की टीम का कहना है कि यह शोध बिग बैंग के शुरुआती कंपन (Baryon Acoustic Oscillations) पर आधारित है और पिछले 20 साल के आंकड़ों से मेल खाता है. हालांकि, अभी और डेटा की जरूरत है, लेकिन यह संभावना अब और भी मजबूत हो गई है कि धरती वास्तव में एक विशाल कॉस्मिक शून्य में मौजूद है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cosmic Void, Earth In Space, Milky Way Galaxy, Hubble Tension, Universe Expansion, Cosmic Isolation, Baryon Acoustic Oscillations, Space Research, Astrophysics Discovery, Science News, Cosmic Void Earth Theory, Are Humans Alone In Universe, Hubble Tension Solution, Space Bubble Around Earth, Indranil Banik Cosmic Void Research, Milky Way In Giant Void
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com