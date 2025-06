केक खाने से दुल्हन ने किया इनकार, तो गुस्से से तिलमिला गया दूल्हा, देखें कैसे शादी के स्टेज पर हुआ जोरदार कलेश

Dulha Dulhan Stage Kalesh Video: शादी के मंच पर दूल्हा-दुल्हन के बीच हुई तकरार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. मामला एकदम फिल्मी है, जहां दुल्हन ने केक खाने से मना किया और गुस्साए दूल्हे ने ऐसा कदम उठा लिया कि, पूरा माहौल ही गरमा गया. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) और Instagram पर जमकर वायरल हो रहा है. @gharkekalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया यह वीडियो महज़ 24 सेकंड का है, लेकिन इसमें जो हुआ उसने हज़ारों लोगों का ध्यान खींच लिया है.

दुल्हन ने मोड़ा मुंह, दूल्हे ने फेंका केक (Dulha Dulhan viral video)

शादी की रौनक के बीच, दुल्हन पहले स्टेज पर केक काटती है और प्यार से दूल्हे को अपने हाथों से खिलाती है. कैमरे की ओर पोज़ देकर वह पूरे रीति-रिवाज़ निभाती नजर आती है, लेकिन जब दूल्हे की बारी आती है, तो माहौल ही बदल जाता है. दूल्हा जैसे ही केक लेकर दुल्हन (bride refuses cake video) की ओर बढ़ता है, वह अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेती है और फिर शाही कुर्सी पर बैठ जाती है. यह हरकत दूल्हे को बिल्कुल रास नहीं आती. गुस्से में तमतमाए दूल्हे ने हाथ में पकड़ा केक दुल्हन के ऊपर फेंक दिया और इसके बाद केक टेबल पर लात मारकर स्टेज से नीचे उतर गया. वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन इंटरनेट पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं.

Groom got angry on wedding stage after bride refused to Eat Wedding Cake:

