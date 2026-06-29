Nail Artist: शौक को बनाया बिजनेस, 32 साल की महिला की कमाई जानकर रह जाएंगे हैरान

अगर हुनर और मेहनत साथ हो तो सफलता दूर नहीं रहती. इसका ताजा उदाहरण दुबई में रहने वाली 32 वर्षीय वियतनामी महिला फुलाह (Nguyen Phuong Anh) हैं. जिन्होंने नेल आर्ट के अपने शौक को ऐसा कारोबार बना दिया कि आज हर महीने करीब 10 लाख रुपये तक की कमाई कर चुकी हैं. अब उनका सपना कई शहरों में अपना बिजनेस फैलाने का है.

छोटी नौकरी से शुरू हुआ सफर

'द नेशनल' के अनुसार, फुलाह करीब छह साल पहले दुबई आई थीं. शुरुआत में उन्होंने एक छोटे से सैलून में नेल टेक्नीशियन के रूप में काम किया, जहां उन्हें हर महीने सिर्फ 3,500 दिरहम वेतन मिलता था. इससे पहले वह 12 साल तक वियतनाम में 3डी नेल आर्ट डिजाइन सीख चुकी थीं.

फ्रीलांस काम से बढ़ी कमाई

दो साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद फुलाह ने फ्रीलांस काम शुरू किया. बिना छुट्टी लिए लगातार मेहनत की और धीरे-धीरे उनके ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई. इसके बाद उनकी मासिक कमाई 30,000 से 40,000 दिरहम यानी करीब 7 से 10 लाख रुपये तक पहुंच गई.

अब खोला अपना सैलून

जून 2026 में उन्होंने 'Beauty by Fullah' नाम से अपना सैलून शुरू किया. फिलहाल वह सैलून की पूरी कमाई दोबारा बिजनेस में लगा रही हैं और खुद कोई वेतन नहीं ले रही हैं. उनका लक्ष्य आने वाले समय में दुबई के साथ अबू धाबी और फुजैराह में भी नई ब्रांच खोलना है.

20 साल बाद रिटायरमेंट का सपना

फुलाह का सपना है कि अगले 20 वर्षों में इतना मजबूत कारोबार खड़ा हो जाए कि वह जल्दी रिटायर होकर वियतनाम में अपने फार्महाउस पर शांत जीवन बिता सकें.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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