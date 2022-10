हुमा कुरैशी के साथ डांस करते शिखर धवन की फोटो हुई VIRAL,बॉलीवुड एक्ट्रेस ने खोला राज

यहां देखें पोस्ट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 11 अक्टूबर को बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें वह शिखर धवन के साथ डांस करती नजर आ रही है. पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में हुमा ने लिखा, 'Cat is out of the bag.' जिसके साथ उन्होंने #Double XL लिखा है. उन्होंने अपनी इस पोस्ट को @shikhardofficial @aslisona @iamzahero @mahatofficial पर टैग भी किया है. इस पोस्ट की पहली तस्वीर में हुमा और शिखर किसी पार्टी में एक-दूसरे के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं. वहीं, दूसरी तस्वीर में दोनों साथ बैठकर ठहाका लगाते नजर आ रहे हैं. तस्वीर में जहां शिखर काले रंग के सूट-बूट में नजर आ रहे है, वहीं हुमा पिंक कलर की वन ऑफ शोल्डर हॉट ड्रेस में दिखाई दे रही है.

दरअसल, इंडियन सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में शुमार 'शोले' के सॉलिड विलेन के नाम से फेमस शिखर अब खुद सिनेमा स्क्रीन पर उतरने जा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी की फिल्म 'डबल XL' से उनका बॉलीवुड डेब्यू हो रहा है. यानि की ग्राउंड पर अपने बल्ले से अपने शानदार शॉट्स से फैंस का दिल जीतने वाले शिखर धवन अब स्क्रीन पर भी अपनी जलबा दिखाएंगे. कहा जा रहा है कि, इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी ओवर वेटेड लड़कियों का रोल प्ले कर रही हैं.

वहीं हुमा कुरैशी के साथ डांस करते शिखर धवन की तस्वीरों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं से अपने दिल की बात जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'अब होगी नई पारी की शुरुआत.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'शिखर गोल करने का एक चांस मिल रहा है.' वहीं, कईयों ने दिल और फायर वाले इमोजी भी शेयर किए हैं. देखा जाए तो फिल्म से उनका फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है, जिसे देखने के बाद फैन्स बहुत एक्साइटेड हैं.

