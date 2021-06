कुत्ते को पसंद नहीं आया मालिक के पास सो रहा दूसरा Doggy, तो अपने मुंह से उठाकर उसे फेंक दिया डस्टबिन में - देखें Funny Video

कुत्ते को पसंद नहीं आया मालिक के पास सो रहा दूसरा Doggy, तो अपने मुंह से उठाकर उसे फेंक दिया डस्टबिन में

इंसानों के साथ रह रह कर अब कुत्तों में भी इंसानी फितरत आने लगी है. इसका उदाहरण है ये मजेदार वीडियो. Thetwistedthoughts की आईडी से शेयर हुआ यह वीडियो कुत्तों में मौजूद इंसानी फितरत का रिकॉर्डेड सबूत है. एक कुत्ता अपने मालिक के पास लेटे हुए दूसरे छोटे पिल्ले से इस कदर चिढ़ जाता है कि उसे अपने मुंह से उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है और खुद उसकी जगह मालिक के बगल में जाकर लेट जाता है. यह फनी वीडियो जानवरों में मौजूद जलन वाली भावना को दर्शाता एक जबरदस्त वीडियो है. पोस्ट करने वाले ने इस वीडियो को शीर्षक दिया है- I think he don't like that Little man