अस्पताल में सीट पर बैठे-बैठे छटपटाने लगा शख्स, तड़पते मरीज को बचाने के लिए 'फरिश्ते' की तरह आया डॉक्टर

Doctor Saves Life Of Patient: कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है. बीमार को ठीक करना ही नहीं, बल्कि वक्त पर उसकी जान बचाना भी उनका सबसे बड़ा धर्म है. इसी का जीता-जागता सबूत एक वायरल वीडियो है, जिसमें अस्पताल की कुर्सी पर तड़पते हुए एक मरीज की जान एक डॉक्टर ने सेकेंडों में बचा ली. यह पल इतना इमोशनल और इंस्पायरिंग था कि जिसने भी वीडियो देखा, उसकी आंखें भर आईं.

अस्पताल के अंदर घटी घटना (real hero doctor video)

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अस्पताल की कुर्सी पर बैठा होता है. अचानक वह छटपटाने लगता है और बेहोशी की हालत में अपनी सीट से नीचे गिरने ही वाला होता है, तभी वहां मौजूद डॉक्टर दौड़कर उसके पास पहुंचता है. डॉक्टर बिना वक्त गंवाए तुरंत CPR देना शुरू कर देता है. उसकी सही टाइमिंग और तेज़ रिएक्शन की वजह से मरीज की जान बच जाती है. कुछ सेकंड बाद ही वह शख्स होश में आ जाता है और अस्पताल के बेड पर लेटकर फोन पर बात करता दिखाई देता है.

यहां देखें वीडियो

22 सेकंड का वीडियो, लेकिन असर गहरा (Doctor Ne Bhagwan Ki Tarah Bachai Jaan Video)

करीब 22 सेकंड की यह छोटी-सी फुटेज सोशल मीडिया पर लोगों के लिए बड़ी सीख बन गई है. यह बताती है कि इमरजेंसी में एक सही कदम कितना कीमती हो सकता है. डॉक्टर की मुस्तैदी ने उस मरीज को नया जीवन दिया. यही वजह है कि लोग डॉक्टर की तारीफ करते-करते नहीं थक रहे.

सोशल मीडिया पर वायरल (Doctor Gives CPR To Faint Guy In Hospital)

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @hislove_and_herdiary हैंडल से शेयर किया गया है. पोस्ट पर अब तक 7.5 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. 50 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. 300 से ज्यादा यूजर्स ने कमेंट्स में डॉक्टर को सलाम किया है. एक यूजर ने लिखा, हमें ऐसे डॉक्टर की जरूरत है. दूसरे ने कहा, कम से कम इसने किसी और का इंतजार नहीं किया. तीसरे ने लिखा, शायद तरीका परफेक्ट नहीं था, लेकिन जान तो बच गई. चौथे ने भावुक होकर कहा, ये डॉक्टर नहीं, भगवान है.

