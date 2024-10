चलना पंखा साफ करना...सोशल मीडिया पर वायरल हुए दिवाली की सफाई वाले मीम्स, जेठालाल वाला तो सबसे मस्त है

Diwali Safai Funny Memes: साल 2024 में देशभर में दिवाली का त्योहार 31 अक्टूबर को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा. इस खास मौके पर, जैसे-जैसे त्योहार नजदीक आता है, लोग घर की सफाई और सजावट में जुट जाते हैं, लेकिन इस साल भी सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दिवाली से पहले होने वाली सफाई को लेकर कई मजेदार मीम्स बनाए हैं, जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी रोके नहीं रोक पाएंगे. दिवाली से पहले की सफाई एक ऐसा काम है, जिसे हर कोई अपने तरीके से करता है. कुछ लोग इसे एक गंभीर जिम्मेदारी मानते हैं, जबकि अन्य इसे मजाक में लेते हैं. ऐसे में कई यूजर्स ने सफाई के इस प्रक्रिया को लेकर मजेदार मीम्स तैयार किए हैं, जो हर किसी की स्थिति को बखूबी दर्शाते हैं. इन मीम्स में अक्सर दिखाया गया है कि कैसे सफाई के काम में लोग व्यस्त होते हैं और अचानक कुछ ऐसा होता है, जिससे हंसी छूट पड़ती है, जैसे कि, "सफाई करते-करते जब घर में रखी पुरानी चीज़ें अचानक सामने आ जाती हैं" या "मॉम की सफाई से डरकर जब बच्चे छिपते हैं" जैसे मजेदार कैप्शंस के साथ मीम्स लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल यह मीम्स ने इन दिनों खूब धूम मचा रहे हैं.

@Gulzar_sahab नाम के अकाउंट से शेयर इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे एक महिला पंखे को उतारकर फर्श पर उसे पानी से धो रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस विचित्र सफाई के वीडियो को देखकर लोगों ने अपना माथा पकड़ लिया है.

वायरल हो रहे इस पोस्ट में तस्वीरों का एक कोलाज देखने को मिल रहा है, जिसमें बंड्या से लेकर जेठालाल तक सभी लोग साफ-सफाई में जुटे नजर आ रहे हैं. इन फोटोज को @RVCJ_FB नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

X पर @bindasfauji नाम के अकाउंट से शेयर इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे साफ-सफाई कर रही महिला एकाएक किचन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाती है, इसके बात जो होता है उसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी. देखा जा सकता है कि, प्लेटफॉर्म महिला के वजन के कारण ढह जाता है. यह वीडियो को देखने के बाद यूजर्स लोगों को सोच-समझकर सफाई करने की सलाह दे रहे हैं.

My Mom during "Diwali ki safai". pic.twitter.com/SaeY7ieYYa

वायरल हो रहे इस पोस्ट में चुप चुप के फिल्म से बंड्या के एक सीन को काटकर यह दिवाली मीम रेडी किया गया है. देखा जा सकता है कि, वीडियो में एक मालिक अपने नौकर से 'इतना साफ कर लोगे तो और मिलेगा' बोलता नजर आता है.

वायरल हो रहे इस मीम में गोपी बहू नजर आ रही हैं. साथ निभाना साथिया टीवी शो से यूजर ने गोपी बहु की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, जैसे ही मैं दिवाली पर पहनने के लिए नए कपड़े तैयार कर रहा था. वैसे ही मम्मी ने दिवाली की सफाई के लिए बुला लिय. मां के बुलाने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ इस तरह था.

My drip during diwali ki safai pic.twitter.com/JsRISBbwy9

X पर वायरल इस पोस्ट में जेठालाल के कपड़ों की तस्वीर शेयर की गई है. इसके साथ ही सफाई के लिए भी शॉपिंग का आइडिया दिया है.

Me during Diwali ki safai pic.twitter.com/DFMuf94hdq

X पर @sagarcasm नाम के अकाउंट से शेयर इस पोस्ट में एक फोटो दिखाई दे रहा है, जिसमें डॉ स्ट्रेंज के हाथ बाल्टी, पोछा, झाड़ू जैसी और भी चीजों को देखा जा सकता है.

Lizards and other insects during Diwali ki saaf safai pic.twitter.com/9Dczmk4XpB

वायरल हो रहे इस पोस्ट में केबीसी शो से अमिताभ बच्चन के एक डायलॉग के जरिए चींटियों और छिपकलियों के दर्द को कुछ अलग अंदाज में बयां किया जा रहा है.

Me after Diwali ki safai pic.twitter.com/cjpLIBeD8f

दिवाली की सफाई करने वालों की हालत बताते इस मीम में पीके फिल्म से आमिर खान की एक तस्वीर पोस्ट की गई है, जिसे लोग खुद से जोड़ रहे हैं. इसे @Prince8bx नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

Cockroaches and insects during Diwali Safai...😅 pic.twitter.com/VoSGQI8Na7

वायरल हो रहे इस मीम में कॉकरोच और छिपकलियों की हालत बताई गई है, जिसके लिए ​गैंग्स ऑफ वॉसेपुर से मनोज वाजपेयी का एक सीन निकाला गया है.

इस कमाल के मीम में घर में छोटे भाई का दबदबा दिखाया गया है. इसके लिए पंचायत-3 वेब सीरीज के एक सीन की मदद ली गई है.

different moods of diwali safai. what is your type? pic.twitter.com/hrOwlpCzJP