विदेशों में दिवाली प्री-सेलिब्रेशन की धूम, वर्दी में भांगड़ा करते दिखे न्यूजीलैंड के पुलिसकर्मी

New Zealand police seen doing Bhangra in uniform: बहुत जल्द पूरे देश में रौशनी का त्योहार दिवाली मनाई जाएगी, जिसे लेकर अभी से तैयारियां ही शुरू हो चुकी हैं. दीये और खूबसूरत लाइट्स से बाजार सज चुका है. देश के साथ-साथ विदेशों में भी दिवाली की धूम देखने को मिल रही है. न्यूजीलैंड के दिवाली प्री-सेलिब्रेशन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में न्यूजीलैंड पुलिसकर्मी भांगड़ा करते दिखाई दे रहे हैं. वैश्विक स्तर पर दिवाली की एक्साइटमेंट ने भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया है.

भांगड़ा करते दिखे पुलिसकर्मी

वीडियो की शुरुआत एक अनाउंसमेंट के साथ होती है, जिसमें इवेंट होस्ट करने वाला व्यक्ति बताता है कि, हम पंजाबी फोक डांस भांगड़ा के साथ शुरुआत कर रहे हैं. इसके बाद एक तरफ से वर्दी पहने दो पुलिसकर्मी तो वहीं सामने से तीन पुलिसकर्मी डांस करते हुए बीच में आते हैं. पंजाबी गाने पर सभी पुलिसकर्मी जबरदस्त तालमेल के साथ एक जैसे स्टेप्स बेहद खूबसूरती के साथ परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं. पंजाबी म्यूजिक पर न्यूजीलैंड पुलिस के जबरदस्त भांगड़ा डांस का वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स को बेहद पसंद आ रहा है.

यहां देखें वीडियो

यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो पर इंसर्ट किए गए टेक्स्ट के मुताबिक, न्यूजीलैंड पुलिस ऑकलैंड दिवाली फेस्टिवल में भांगड़ा कर रही है. इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग बेहद खुश हुए और पोस्ट पर पॉजिटिव कमेंट्स भी किए. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को अब तक 14 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. करीब 1.1 लाख से ज्यादा लोगों ने वीडियो को लाइक किया है और इसे अन्य 38.8 हजार लोगों के साथ शेयर किया है. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "अगर आप दूसरों के परंपराओं और संस्कृतियों को अपना सकते हैं तो दुनिया बेहद खूबसूरत जगह है."

