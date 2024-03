घर से काम करने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा प्रमोशन, कर्मचारियों ने बताया दिल तोड़ने वाला फैसला

वर्क फ्रॉम होम तो प्रमोशन नहीं (Dell promotion)

बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक, डेल के मेमो में कर्मचारियों को हफ्ते में कम से कम तीन दिन दफ्तर आकर काम करने के लिए कहा गया है. ऐसे कर्मचारियों को कंपनी रिमोट या हाइब्रिड वर्कर का नाम देगी. इसके अलावा कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम (Dell Work From Home) ही कंटिन्यू रखने वालों के लिए अलग निर्देश भी दिए हैं, जो इसी मेमो में शामिल हैं. कंपनी के मेमो में कहा गया है, जो लोग घर से ही काम करना चाहते हैं वो फुल टाइम रिमोट वर्क का विकल्प चुन सकते हैं. इसके बाद कंपनी ने ये भी साफ कर दिया है कि, जो लोग फुल टाइम रिमोट वर्क का ऑप्शन चुनते हैं उन्हें कंपनी (Dell Brand) में न तो प्रमोशन मिलेगा और न ही वो अपना रोल कंपनी के अंदर बदल सकेंगे.

कर्मचारी हुए निराश (Dell employees will not be given promotion)

डेल के इस नए मेमो पर कुछ कर्मचारियों ने प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है. बिजनेस इंसाइडर के मुताबिक, एक कर्मचारी (Dell employees) ने कहा कि डेल (Dell) में हमेशा काम को तवज्जो दी गई है, लोकेशन को नहीं. हर टीम के बहुत से मेंबर्स रिमोटली ही काम कर रहे हैं. ये सिलसिला कई सालों से चला आ रहा है. एक कर्मचारी ने कहा कि, ये फैसला दिल तोड़ने वाला है. वर्क फ्रॉम होम कर रहे कर्मचारी भी क्वालिटी रिजल्ट दे रहे हैं. उन्हें ऐसा लगेगा कि उनके काम को दरकिनार किया जा रहा है.