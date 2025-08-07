विज्ञापन

अब घर बैठे कर सकते हैं Internship, साथ में मिलेगा स्टाइपेंड भी, Apply करने का तरीका जानिए यहां

Work from home jobs : हम यहां पर ऐसे ही 3 इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बिना देर किए जानते हैं...

घर बैठे अलग-अलग फिल्ड में इटर्नशिप कर सकते हैं.

Internship programme : अगर आप पढ़ाई के साथ-साथ इंटरनशिप भी करते हैं, तो ये आपके करियर को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. इससे न सिर्फ आपका रिज्यूमे अच्छा होगा, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर बैठे अलग-अलग फिल्ड में इटर्नशिप कर सकते हैं. इसके लिए आपको स्टाइपेंड भी अच्छा मिलेगा. हम यहां पर ऐसे ही 3 इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बिना देर किए जानते हैं...

घर बैठे कर सकते हैं इंटर्नशिप

कॉपीराइटिंग - Copywriting

संस्थान : क्वांटा एनालिटिक्स
स्टाइपेंड -16000 से 20000
लास्ट डेट- 29 अगस्त
डिटेल्स के लिए इस लिंक पर क्लिक करें-  https://shorturl.at/AHc0P

सेल्स और मार्केटिंग - Sales & marketing

इंस्टीट्यूट : पीएसबी ग्रोथ वेंचर
स्टाइपेंड : 17,000 से 40,000 रुपये 
लास्ट डेट : 29 अगस्त, 2025
डिटेल्स के लिए इस लिंक पर क्लिक करें :  https://shorturl.at/PW2sz

वीडियो एडिटिंग/ मेकिंग - Video editing/making

इंस्टीट्यूट : स्कायवर्ड प्रोडक्ट्स
स्टाइपेंड : 10,000 रुपये प्रतिमाह
लास्ट डेट : 29 अगस्त, 2025
डिटेल्स के लिए इस लिंक पर क्लिक करें : https://shorturl.at/CoN7o

