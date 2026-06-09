विज्ञापन
विशेष लिंक

थोड़ा और बीच सड़क पर आ जाओ... ई-रिक्शा वालों पर भड़का राइडर, वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई दिल्ली ट्रैफिक पुलिस

दिल्ली में बीच सड़क पर खड़े ई-रिक्शा को लेकर एक बाइक राइडर का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने फीडबैक देते हुए घटना का स्थान, तारीख और समय पूछा है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
थोड़ा और बीच सड़क पर आ जाओ... ई-रिक्शा वालों पर भड़का राइडर, वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई दिल्ली ट्रैफिक पुलिस
बीच सड़क पर खड़े ई-रिक्शा चालक पर भड़का बाइक राइडर
सोशल मीडिया

दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक बाइक राइडर ने सड़क पर खड़े ई-रिक्शा चालकों को लेकर ऐसा तंज कसा कि लोग भी उसकी बात से सहमत नजर आए. खास बात यह रही कि वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी तुरंत फीडबैक दिया और मामले की जानकारी मांगी. दरअसल, सोशल मीडिया पर 'पं. नेत्यन्याहू (इजराइल वाले)' नाम से मशहूर कंटेंट क्रिएटर दिल्ली की सड़कों पर बाइक राइड कर रहे थे. इसी दौरान कुछ ई-रिक्शा बीच सड़क पर खड़े दिखाई दिए, जिससे ट्रैफिक इफेक्ट हो रहा था और बाकी गाड़ियों को भी रुकना पड़ रहा था.

मजाकिया अंदाज में कही बड़ी बात

राइडर ने लिखा कि क्या कोई इन लोगों को कंट्रोल कर सकता है. इन बैटरी रिक्शा वालों ने पूरी दिल्ली का बुरा हाल कर दिया है. अब तो दिल्ली वालों को भी लगने लगा है कि अधिकारियों को कोई चिंता नहीं है. वायरल वीडियो में उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि यहां क्यों खड़े हो, भाई थोड़ा और आगे बीच सड़क पर आ जाओ. उनकी यह बात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

हेलमेट कैमरे में रिकॉर्ड हुआ पूरा नजारा

बता दें कि यह पूरा नजारा राइडर के हेलमेट में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. बाद में उन्होंने वीडियो को अपने पर्सनल सोशल मीडिया पेज 'एक्स' पर शेयर किया. साथ ही वीडियो शेयर करते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और सीएमओ दिल्ली को टैग भी किया.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिया जवाब

वीडियो वायरल होने के कुछ ही समय बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पोस्ट पर फीडबैक दिया. उन्होंने जवाब में लिखा,'Thank you, kindly mention date, time and place.'

यह भी पढ़ें: बेंगलुरु में फ्लैट ढूंढना बुरे सपने जैसा, शख्स ने बताया संघर्ष

यह भी पढ़ें:  'वहां सेटल होने में मुझे एक साल लग गया', मुंबई की महिला ने दुबई जाने के बारे में बताई सच्चाई

यह भी पढ़ें:  बेटे ने उड़ाया प्लेन और मां बनी यात्री... भावुक वीडियो ने जीता लोगों का दिल, सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Zaa Hatke Zara Bachke, Delhi Traffic, Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com