गाड़ी के नीचे आने वाला था बिल्ली का बच्चा, पुलिसवाले ने ऐसे बचाई जान, दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है इसमें एक पुलिसकर्मी बिल्ली के छोटे बच्चे की जान बचाते हुए नजर आ रहा है. उत्तराखंड पुलिस के एक अधिकारी ने अपनी सूझबूझ से एक बेबस बिल्ली के बच्चे की मदद की. उन्होंने एक खड़ी कार के नीचे देखा और तुरंत समझ गए कि वहां एक बिल्ली का बच्चा फंसा हुआ है. इसके बाद उन्होंने बिना देर किए तुरंत कार्रवाई की और उस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. यह पल उस बिल्ली के लिए मानो नई जिंदगी जैसा था. इस दिल छू लेने वाले वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग पुलिस अधिकारी की खूब तारीफ कर रहे हैं, खासकर वे लोग जो जानवरों से प्यार करते हैं.

बिल्ली के बच्चे की बचाई जान

यह वीडियो उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी मोहम्मद इरशाद ने पोस्ट किया था, जिन्होंने इस बचाव कार्य को रिकॉर्ड किया. वीडियो की शुरुआत में इरशाद को कार के नीचे कुछ अजीब चीज दिखाई देती है और वे तुरंत ड्राइवर को रुकने का इशारा करते हैं.

बिना एक सेकंड गंवाए वह तुरंत कार की ओर भागते हैं और ड्राइवर को वहीं रुकने के लिए कहते हैं. आसपास खड़े लोग समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, लेकिन इरशाद नीचे झुककर ध्यान से कार के नीचे देखने लगते हैं. कुछ ही पलों में उनकी चिंता की वजह सामने आ जाती है. कार के नीचे से एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा बाहर निकलता है, जो बाहर से आसानी से दिखाई भी नहीं दे रहा था. अगर कार थोड़ी सी भी आगे बढ़ जाती, तो उस डरे हुए बच्चे को गंभीर चोट लग सकती थी या उसकी जान भी जा सकती थी.

जैसे ही बिल्ली का बच्चा सुरक्षित बाहर आ जाता है, इरशाद उसे प्यार से अपने हाथों में उठा लेते हैं. इसके बाद कार वहां से निकल जाती है. अच्छी बात यह है कि बिल्ली का बच्चा पूरी तरह सुरक्षित था. इस वीडियो को शेयर करते हुए इरशाद ने लिखा, “घर की सुरक्षित यात्रा की राह, एक छोटी सी बिल्ली को कार के नीचे आने से बचा लिया गया”.

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. कई लोगों ने कहा कि आमतौर पर लोग ऐसे ही वहां से निकल जाते, उन्हें बिल्ली का बच्चा दिखाई भी नहीं देता, इसलिए यह रेस्क्यू और भी खास बन गया. सोशल मीडिया पर लोगों ने कमेंट्स के जरिए इरशाद का धन्यवाद किया और उनकी सराहना की.