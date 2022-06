कोलंबिया बुल फाइट हादसे का वीडियो दे रहा है बड़ा सबक, अपने मनोरंजन के लिए जुल्म ना करें

हाल ही में कोलंबिया में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां बुलफाइट का लुत्फ उठाने के लिए स्टेडियम में मौजूद लोग एक बड़े हादसे का शिकार हो गए. दरअसल, कोलंबिया के टोलिमा राज्य के एल स्पिनल शहर में बुलफाइट के दौरान एक लकड़ी का तीन मंजिला स्टेडियम बनाया गया था. जहां पर 800 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे. इस दौरान हादसा हुआ और लकड़ी का ये स्टेडियम ढह गया, जिससे चार लोगों की मौत हो गई है और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. इस घटना के बाद की कई सारे विडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें से एक वीडियो इनदिनों तेजी से वायरल हो रहा है.

While Humans were enjoying the cruel bull fight, torturing the animals for entertainment during the celebrations of the popular San Pedro festival of Columbia, God had the last laugh????????

(Watch till the end ) pic.twitter.com/LqGS2qx9cR