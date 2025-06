हिमाचल में कहर बनकर फटा बादल, नदियों में समाईं गाड़ियां, दिल दहला देने वाले इन वीडियो को देखकर कांप उठेगा कलेजा

Himachal Pradesh cloudburst causes devastation: हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को एक के बाद एक बादल फटने की घटनाओं ने तबाही मचा दी. कुल्लू जिले के बंजार, गड़सा, मणिकरण और सैंज क्षेत्रों में चार अलग-अलग जगहों पर बादल फटने (Himachal Pradesh flood video) की पुष्टि हुई है. इस आपदा में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं.

यहां देखें वीडियो

हिमाचल में बादल फटने से मचा कहर (Himachal Pradesh weather alert)

घटना के बाद सोशल मीडिया (Kullu cloudburst video) पर कई भयावह वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें प्राकृतिक तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है. वायरल हो रहे वीडियो में ब्यास नदी का उफान देखा जा सकता है, जिसमें पेड़ और मलबा बहते हुए नजर आ रहे हैं.

#Cloudburst incidents are occurring today at three to four locations in Kullu district of #HimachalPradesh, in which 3 people are reportedly being swept away.



The floods triggered by the cloudbursts are also damaging agricultural land and sweeping away some vehicles.



The… pic.twitter.com/zcdoeYNTtl — All India Radio News (@airnewsalerts) June 25, 2025

नदियां उफान पर (Himachal Pradesh cloudburst news)

इंस्टाग्राम हैंडल @kasol_scenic_valley द्वारा शेयर किए गए एक अन्य वीडियो में पार्वती घाटी में खड़ी कई गाड़ियों के बीच से तेज बहाव में पानी बहता दिख रहा है. वीडियो (Himachal weather alert IMD) में कुछ पर्यटक और स्थानीय लोग डरते-सहमते हुए एक पुल पार करते नजर आते हैं.

Cloud burst in jeevan naala causing flash floods in Sainj valley

This video is shared by my friend#HimachalPradesh #cloudburst pic.twitter.com/DFGfvYbpxB — bawa (@himalayanboyy) June 25, 2025

इस पोस्ट में आगाह किया गया है, हम सभी लोगों और पर्यटकों से अनुरोध करते हैं कि नदियों और नालों से दूर रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें और सतर्क रहें.

रूह कंपा देने वाले वीडियो वायरल (monsoon disasters 2025)

कसोल के ग्रहन नाला पार्किंग से आया एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें गाड़ियों को पानी में बहते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो (Cloudburst in Himachal today) को एक्स (Twitter) पर साझा करते हुए लिखा गया है कि, कुल्लू में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. कसोल की ग्रहन नाला पार्किंग में गाड़ियां बह गईं. लोग डरे हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि 2023 जैसी कोई त्रासदी दोबारा न हो.

For anyone planning to head towards Manali or Spiti next week—please keep a close check on weather updates. First spell of monsoon rains and parts of the national highway near Bahang, Manali have already been washed away. If any help is needed in Himachal , feel free to DM or ask… pic.twitter.com/1WbyZk2cQJ — Nikhil saini (@iNikhilsaini) June 25, 2025

मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया (Beas river flooding video)

भारतीय मौसम विभाग (IMD), शिमला ने अगले 24 घंटों के लिए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट (IMD orange alert Himachal) जारी (Parvati Valley flood 2025) किया है. इनमें कुल्लू, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन शामिल हैं, जबकि ऊना के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. अलर्ट गुरुवार शाम तक प्रभावी रहेगा.

ये भी पढ़ें:- सांपों का गांव, जहां साथ-साथ रहते हैं इंसान और कोबरा