घड़ी ने टिक-टिक करना बंद कर दिया... आनंद महिंद्रा, हर्ष गोयनका ने रतन टाटा को इस तरह दी श्रद्धांजलि, पढ़कर भावुक हुए लोग

Ratan Tata Passed Away: भारतीय उद्योगपति और टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा (Ratan Tata) का निधन हो गया है. वो 86 वर्ष के थे. कुछ लोगों के लिए रतन टाटा उद्योगपति से ज्‍यादा एक अच्‍छे इंसान थे. उनके दोस्‍तों, परिवार के सदस्‍यों और उनसे मुलाकात कर चुके बहुत से लोगों के पास इस बात का प्रमाण देने वाले हजारों किस्‍से हैं. रतन टाटा को जानवरों से भी हमेशा से ही बेहद लगाव रहा. उनके निधन से देशभर के लोगों में शोक की लहर है. देश और दुनिया से लोग उनके निधन पर शोक ज़ाहिर कर रहे हैं. विभिन्न उद्योगों के दिग्गज भी सोशल मीडिया पर बिजनेस टाइकून को श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने राष्ट्रीय आइकन की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "मैं रतन टाटा की अनुपस्थिति को स्वीकार करने में असमर्थ हूं." निम्नलिखित पंक्तियों में, महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरपर्सन ने बताया कि इस समय जब "भारत की अर्थव्यवस्था एक ऐतिहासिक छलांग के शिखर पर खड़ी है" तब रतन टाटा की "सदस्यता और मार्गदर्शन" कितनी अमूल्य रही होगी. महिंद्रा ने अपना एक्स पोस्ट को समाप्त करते हुए लिखा, "अलविदा और गॉडस्पीड, मिस्टर टी."

I am unable to accept the absence of Ratan Tata.



India's economy stands on the cusp of a historic leap forward.

And Ratan's life and work have had much to do with our being in this position.



Hence, his mentorship and guidance at this point in time would have been invaluable.