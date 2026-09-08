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पीठ खुजलाने को ही बना लिया बिजनेस, हर महीने कमा रहे हैं 14 लाख, हर्ष गोयनका ने शेयर किया पोस्ट

पीठ में ऐसी जगह खुजली होना जहां हाथ न पहुंचे, बेहद झुंझलाहट भरा होता है, लेकिन एक दिमागदार शख्स ने लोगों की इसी परेशानी को कमाई का जरिया बना लिया. उसने बैक स्क्रैचिंग का बाकायदा बिजनेस शुरू किया है, जिसकी कमाई सुनकर लोग हैरान हैं.

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पीठ खुजलाने को ही बना लिया बिजनेस, हर महीने कमा रहे हैं 14 लाख, हर्ष गोयनका ने शेयर किया पोस्ट
पीठ खुजलाने का अनोखा बिजनेस! 1 घंटे के मिलते हैं 4200 रुपये, महीने की कमाई जान उड़ जाएंगे होश
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हम सभी के साथ कभी न कभी ऐसा होता है कि, पीठ के बीचों-बीच खुजली होती है और हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं पाता. चीन में एक एंटरप्रेन्योर ने इसी आम समस्या का ऐसा तगड़ा तोड़ निकाला कि, लोग हैरान रह गए. दावा है कि, बंदे ने बाकायदा प्रोफेशनल बैक-स्क्रैचिंग यानी पीठ खुजलाने की सर्विस देना शुरू कर दिया है, जिसके जरिए वो हर महीने करीब 14 लाख रुपये कमा रहा है. ये अनोखा बिजनेस आइडिया ने इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है. RPG एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर इस बारे में बाकायदा एक पोस्ट की है.

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उद्योगपति हर्ष गोयनका ने पूछा- मजेदार सवाल

आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन पीठ खुजलाने की सर्विस कोई मामूली काम नहीं रह गया है, बल्कि दावा किया जा रहा है कि, इसके लिए बकायदा फीस तय की गई है. एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए हर्ष गोयनका ने लिखा है, 'चीन में एक उद्यमी ने रोजमर्रा की परेशानी को बिजनेस में बदल दिया है'. उन्होंने इसे एक नया स्टार्टअप आइडिया बताते हुए मजाकिया अंदाज में पूछा कि, 'भारत में इस बिजनेस को शुरू करने वाला पहला व्यक्ति कौन होगा.'

घंटे के 4200 रुपये और लाखों में महीना

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वहां कस्टमर्स से एक घंटे की सर्विस के लगभग 4,200 रुपये चार्ज किए जाते हैं. इस बिजनेस के जरिए वो शख्स हर महीने करीब 14 लाख रुपये की बंपर कमाई कर रहा है. इस बिजनेस मॉडल की फोटो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए हर्ष गोयनका ने चुटकी लेते हुए लिखा कि, 'ये एक बिल्कुल नया स्टार्टअप आइडिया है और अब देखना ये है कि हमारे देश भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले कौन करता है. उनकी ये पोस्ट इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है.' हर्ष गोयनका की इस पोस्ट पर यूजर्स भी खूब रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'भारत में भी 'प्रोफेशनल बैकस्क्रैचिंग' का समय आ गया है.' 

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