इस जापानी रेस्तरां में चीन के लोगों की एंट्री पर लगा बैन, बताई ऐसी वजह, सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

जापान के ओसाका में एक रेस्तरां अपने दरवाज़े पर नोटिस चिपकाकर चीनी ग्राहकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जांच के घेरे में आ गया है. अपने ग्रिल्ड डिशेज के लिए मशहूर हयाशिन नामक रेस्तरां ने आसान चीनी भाषा में एक संदेश लिखा, जिसमें कहा गया कि चीनी लोग "असभ्य" हैं और प्रतिष्ठान के अंदर उनका "स्वागत" नहीं है.

हालांकि, यह अज्ञात है कि रेस्तरां के मालिकों ने ऐसा नोट क्यों लिखा. लेकिन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, इसने जापानी और चीनी दोनों सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर सोशल मीडिया पर चर्चा को जन्म दिया है. जहां कुछ राष्ट्रवादी स्थानीय लोगों ने रेस्तरां के फैसले का समर्थन किया है, वहीं चीनी सोशल मीडिया यूजर्स ने भेदभावपूर्ण रवैये पर निराशा और गुस्सा व्यक्त किया है.

एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "ऐसा नोट पोस्ट करने वाले रेस्तरां का व्यवहार असभ्य ग्राहकों से भी बदतर होता है," जबकि दूसरे ने लिखा, "देशभक्ति के नाम पर ग्राहकों को आकर्षित करना सस्ता है."

पहले भी आए ऐसे मामले

यह पहला उदाहरण नहीं है जब दोनों देशों में से किसी के रेस्तरां ने विवाद पैदा किया हो. 2020 में, जब महामारी अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, पूर्वोत्तर चीन के शेनयांग में एक रेस्तरां ने संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में कोरोना वायरस के प्रकोप का जश्न मनाने के लिए एक बड़ा, लाल बैनर फहराया.

"कोरोना वायरस के प्रकोप के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को बधाई और जापान में महामारी हमेशा के लिए बनी रहे," बैनर पर लिखा था.

Banner at restaurant in #CCP ruled #China says: "Congratulations on the #epidemic in the US! We wish the epidemic in dwarf Japan will last forever and ever!"

What do you think? I call it anti-humanity. Do these kinds of people have the right to protest again "racism"? #CCPVirus pic.twitter.com/N6dODztUI8