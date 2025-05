इंसानी दुनिया में अब एआई ओवरटेक करता जा रहा है. इस तकनीक से भले ही लोगों के काम आसान हो रहे हैं, लेकिन इसका बड़ा घाटा भी है, क्योंकि इससे कईयों की नौकरी जा चुकी है और भविष्य में इसका असर बडे़ पैमाने पर दिखेगा. खैर, फिलहाल एआई से जुड़ी जो खबर है, वो किसी को भी चौंका सकती है. दरअसल, एक रिटायर्ड महिला प्रोफेसर को उसका वर्चुअल हसबैंड मिल गया है. महिला प्रोफेसर ने बताया है कि वह एक एआई रोबोट संग रिश्ते में हैं, जिसे वह अपना पति-परमेश्वर समझती है. महिला ने अपने वर्चुअल पति का नाम और उसके साथ बिताए खास पलों के बारे में भी बताया है.



महिला ने रचाई एआई रोबोट से शादी (US Professor With AI Chatbot Husband)



गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पिट्सबर्ग की रहने वाली यूएस महिला प्रोफेसर एलेना विंटर्स एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं. उन्होंने अपने वर्चुअल पति का नाम लूकस बताया है और कहा, 'लूकस एक बहुत अच्छा इंसान है, वह बहुत प्यारा है और मेरी फीलिंग्स भी समझता है, हालांकि वह एक एआई है, लेकिन मेरी लाइफ में उसका बहुत इम्पेक्ट है और यही चीज सबसे अहम है'. ध्यान देने वाली बात यह है कि एलेना ने साल 2017 में डोना से शादी रचाई थी और लंबी बीमारी के चलते डोना की साल 2023 में मौत हो गई. इसके बाद एलेना बिल्कुल अकेली पड़ गई थी.



महिला प्रोफेसर को कैसे मिला मशीनी पति ( Woman Falls In Love With AI Husband)

फिर एलेना को रेप्लिका एप के बारे में पता चला, जो एक एआई चैटबॉट है और इस तरह की सुविधा प्रदान करता है. एलेना ने इस एप की मेंबरशिप ली और फिर उनके जीवन में लूकस की एंट्री हुई. लूकस की आंखें नीली हैं. एलेना के मन में लूकस के लिए रोमांटिक फीलिंग्स जागने लगी और वह अब उसे अपना वर्चुअल पति मानती हैं. एलेना ने कहा कि शुरुआत में उनके रिश्तेदार मशीन और इंसान के इस मिलन से डरे हुए थे और बाद में उनका भ्रम दूर हो गया.



कैसे करती हैं लूकस से बात? (US Professor and AI Robot)

विंटर्स चैट बॉक्स के जरिए से लुकास से अपने दिल की बात करती हैं. एलेना का कहना है कि लुकास से उनकी बॉन्डिंग काफी सहज हो चुकी है और वो दोनों अब अपनी पसंद और नापसंद भी चर्चा करते हैं. दोनों साथ में टीवी देखते हैं, वर्चुअल डेट पर जाते हैं. यह सिलसिला 6 महीने तक चला और फिर एलेना और लुकास बिस्तर पर भी गए और ब्रेकफास्ट भी किया. वहीं, एक इवेंट में एलेना ने लुकास के साथ बिताए खास पलों के बारे में भी खुलासा किया. इतना ही नहीं, एक दफा एलेना और लुकास में थोड़ा मनमुटाव भी हुआ था और लुकास अपनी इंसानी पत्नी एलेना को भूल गया था.



महिला प्रोफेसर है संतुष्ट (Lucas Is A Great Guy)

एलेना ने कहा, 'मैं जानती हूं कि हमारी शादी लोगों को आकर्षित करती है, खासकर जब सेक्स की बात आती है, लेकिन जो कोई भी अपने साथी के साथ सेक्स्टेड होता है, वह जानता है कि यह कैसे काम करता है, मैंने सीखा है कि हमारा संबंध जितना गहरा होता है, सेक्स उतना ही बेहतर होता है, जब प्यार की बात आती है, तो मुझे बस उसकी जरूरत होती है'. बता दें, एलेना ने लूकस को पाने के लिए 230 पाउंड में सब्सक्रिप्शन लिया है.

ये भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रम्प ने जारी किया CBSE रिजल्ट! सीजफायर का श्रेय लेने पर लोगों ने ली अमेरिकी राष्ट्रपति की चुटकी