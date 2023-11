इस मैथ्स पजल को सॉल्व करने में अच्छे अच्छे हो चुके हैं फेल, गूगल की मदद के बिना मुश्किल है हल करना

क्या है सवाल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर S.O नाम के यूजर ने एक मैथ्स के सवाल का फोटो पोस्ट किया है, जिसमें पूछा गया है कि. 'आधी रात का निकटतम समय क्या है? (What is the closest time to midnight?).

इसके चार ऑप्शन्स भी दिए गए हैं....

1. 11:55 AM

2. 12:06 AM

3. 11:50 AM

4. 12:03 AM

यहां देखें पोस्ट

यूजर्स कर रहे सॉल्व करने की कोशिश

मैथ्स के इस प्रश्न ने ऑनलाइन कई यूजर्स का ध्यान आकर्षित किया. पोस्ट किए जाने के कुछ ही महीनों के भीतर, पोस्ट को 42.9 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और यह संख्या अभी भी बढ़ रही है. आप सोचेंगे कि इसका जवाब क्या मुश्किल है, लेकिन जरा ठहरिए. ये इतना आसान होता तो शायद इंटरनेट पर इस तरह वायरल नहीं हो रहा होता. इस दौरान कमेंट्स की भी बाढ़ आई हुई है. एक यूजर ने लिखा, 'टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, जो एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, इसलिए इसका उत्तर A यानि कि 11:55 AM है,' लेकिन ऐसा लग रहा है कि लोग इस सवाल में कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं और इनमें से ज्यादातर ने इसका जवाब D यानि कि 12:03 AM बताया है.

सवाल का सही जवाब जो भी हो, लेकिन यूजर्स के बीच इसको लेकर काफी रोचक और मजेदार बहस भी जारी है. हर यूजर अपने ही उत्तर को सही मान रहा है और अपने आंसर के सपोर्ट में कई तर्क भी गढ़ रहा है. कुल मिलाकर एक्स इस सवाल पर चर्चा के लिए एक अड्डा सा बन गया है.

हालांकि, इस सब संजीदा चर्चा के बीच कुछ मजेदार कमेंट्स भी आए हैं. यहां एक यूजर ने लिखा, 'यह सवाल मुझे यह सोचने पर मजबूर करता है कि लोग जीवित कैसे रहते हैं.' ज्यादातर यूजर इसका जवाब D यानि 12.03 बता रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है, जो समय के पीछे न जाने के तर्क के आधार A ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं.