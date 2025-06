खुद का घर या किराए का, क्या है बेस्ट? वायरल पोस्ट पर छिड़ी बहस, आप भी जानें सही ऑप्शन

हर इंसान का खुद का घर खरीदने का सपना होता है और इसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं. कई लोग तो किराए के मकान में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं और अपने लिए एक छत तक नहीं खरीद पाते हैं. अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि इस वायरल पोस्ट से आपको खुद के घर और किराए के घर के बीच अंतर और इनके फायदों के बारे में जानने को मिलेगा. सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्ट में दावा किया गया है कि किराए का घर ही बेस्ट है और साथ ही बताया है कि आप किराये एक घर में रहकर कैसे मोटी सेविंग कर सकते हैं. अब इस पोस्ट पर इंवेस्टर और लोगों के बीच बहस छिड़ गई है.



अपना घर या किराए का, क्या है बेस्ट? (Viral Post On Buying Vs Renting A Home)

एक्स हैंडल पर इंवेस्टर सौरव दत्ता ने किराए के घर और खुद के घर के बीच के अंतर के बारे में लिखा है, 'जब आप ₹1.5 करोड़ का घर ₹40K/माह किराए पर ले सकते हैं, तो आप घर क्यों खरीदेंगे? मकान मालिक को अपनी EMI चुकाने की चिंता करने दें और आप आराम से अपनी SIP का भुगतान करें'. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'एक दिन आपका मकान मालिक आपके घर का किराया 50 फीसदी तक बढ़ा देगा और कहेगा या तो बढ़ा हुआ किराया दो, या फिर घर खाली करें और उस वक्त आपके घर में प्रेग्नेंट वाइफ और बूढ़े मां-बाप होंगे, फिर क्या करोगे?, और इस दिन आपको एहसास होगा कि आपका खुद का घर होना चाहिए था, जो किसी एक्सेल शीट की एसआईपी और सीएजीआर कैलकुलेशन से ज्यादा जरूरी है'.



