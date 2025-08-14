विज्ञापन
प्लेन में महिला इतनी बार गई टॉयलेट कि एयरलाइन को कैंसिल करनी पड़ी फ्लाइट

अभिनेत्री मेघन रीनर्टसन की फ्लाइट फूड पॉइजनिंग के कारण रद्द हो गई. उन्होंने टिकटॉक पर अपनी आपबीती साझा कर वायरल कर दी.

Flight canceled due to diarrhea: एक सामान्य उड़ान यात्रा एक अभिनेत्री के लिए कभी न भूलने वाला अनुभव बन गई, जब अचानक उन्हें बेकाबू दस्त की समस्या हो गई. अमेरिका की उभरती अभिनेत्री मेघन रीनर्टसन पुर्तगाल से अमेरिका लौट रही थीं, तभी उनका शरीर फूड पॉइजनिंग की चपेट में आ गया और हालात ऐसे बने कि एयरलाइन को पूरी फ्लाइट ही रद्द करनी पड़ी.

टॉयलेट में 20 मिनट की जंग (diarrhea in flight)

मेघन ने टिकटॉक पर अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि, अचानक उनका पेट मरोड़ने लगा और उन्हें लगा कि अगर तुरंत टॉयलेट नहीं गईं, तो स्थिति बेहद शर्मनाक हो जाएगी. वह एयरक्राफ्ट के छोटे से टॉयलेट में 20 मिनट तक दस्त और उल्टी से जूझती रहीं. हालात इतने बिगड़े कि फ्लाइट अटेंडेंट को मदद के लिए बुलाना पड़ा.

कैसे बना जैविक खतरा(woman diarrhea flight cancelled)

उनका कहना है कि एयरलाइन को डर था कि, वह पुर्तगाल से कोई खतरनाक बीमारी लेकर आई हैं. नतीजतन, हाजमैट टीम को विमान की गहन सफाई के लिए बुलाया गया. फ्लाइट रद्द कर दी गई और उन्हें व्हीलचेयर के सहारे विमान से बाहर निकाला गया.

खराब हैमबर्गर बना वजह (actress Meghan Reinertsen diarrhea incident)

मेघन ने खुलासा किया कि, उड़ान से एक रात पहले उन्होंने अधपका हैमबर्गर खाया था, जिससे उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई. क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, फूड पॉइजनिंग उल्टी, दस्त और गंभीर डिहाइड्रेशन का कारण बन सकती है, जो कभी-कभी घातक भी हो सकता है.

यात्रियों को हुई दिक्कत (flight cancelled due to passenger illness)

उनकी वजह से बाकी यात्रियों को फ्लाइट में टॉयलेट का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया. हालांकि, उन्हें इस बात का अफसोस है, लेकिन वह दर्द और परेशानी से इतनी जूझ रही थीं कि खुद को रोक पाना असंभव था.

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं ( flight bathroom emergency story)

यह पहली बार नहीं है जब फूड पॉइजनिंग की वजह से फ्लाइट बाधित हुई हो. हाल ही में डेल्टा एयरलाइंस की एक उड़ान को आपात लैंडिंग करनी पड़ी थी, जब कई यात्री खराब भोजन खाने के बाद बीमार पड़ गए थे.

