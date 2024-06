छोटी बहन की कामयाबी पर भाई ने इस तरह किया रिएक्ट, पापा के लिए कही बड़ी बात, यूजर्स ने भी लुटाया ढेर सारा प्यार

भाई बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे प्यारे रिश्तों में से एक रिश्ता है, जिसमें प्यार भी है और कभी-कभी नाराजगी भी है. कभी रूठना मनाना भी होता है और कभी बड़ी लड़ाई भी. इसका ये मतलब नहीं होता कि, रिश्ते नातों में केयरिंग और प्यार खत्म हो जाए. फासले चाहें जितने भी हों ये भाई बहन का रिश्ता हमेशा ही बरकरार रहता है. एक बड़े भाई की सोशल मीडिया पोस्ट फिर से इस रिश्ते के प्यार और लगाव की कहानी कह रही है. ये पोस्ट ट्विटर पर जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं, जो एक भाई ने अपनी बहन को एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप मिलने की खुशी में लिखा है.

प्राउड से भरी पोस्ट

ट्विटर यूजर अंकित सिंह की छोटी बहन को बार्कलेज में बतौर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इंटर्नशिप करने का मौका मिला है. इस बात की खुशी भाई ने सोशल मीडिया पर जाहिर की है. उसने लिखा कि, 'आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है. मेरी छोटी बहन को बार्कलेज में इंटर्नशिप करने का मौका मिला है. मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि उसका भैया होने पर आज मैं कितनी खुशी महसूस कर रहा हूं.' इसके साथ ही अंकित सिंह ने अपनी बहन से चैट का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें बहन ने खाने से भरी प्लेट की फोटो शेयर की है, जिसे देखकर भाई ने लिखा कि, 'ज्यादा मत खाना नींद आएगी', जिसके जवाब में बहन ने लिखा, 'अब तो खा लिया. इस के बाद दोनों में कुछ बात हुई और फिर भाई ने लिखा, 'तू तो बड़ी हो गई.'

यहां देखें पोस्ट

Today is a very special day for me!????



Meri choti behen started her internship as a SDE @Barclays.



I can't even put into words how proud and happy I am as her Bhaiya ????????????✨



I'm so thankful to God for this happiness????????‍♂️



Samay kitne jaldi beet gaya ... Soon, she'll be earning her… pic.twitter.com/9pg6ayPhHT