विज्ञापन
विशेष लिंक

मंडप में पंडित जी बता रहे थे सात वचन, एक वचन पर अड़ गई दुल्हन, भरे समाज के सामने कह डाली दिल की बात

Viral bride video: दिल छू लेने वाले शादी के इस वीडियो में मंडप में बैठी दुल्हन ने कुछ ऐसी बात कह डाली, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर कोई इमोशनल हो गया, वीडियो देख चुके लोग बोले- 'ऐसी बेटियां ही समाज की असली शान हैं.'

Read Time: 3 mins
Share
मंडप में पंडित जी बता रहे थे सात वचन, एक वचन पर अड़ गई दुल्हन, भरे समाज के सामने कह डाली दिल की बात
फेरे के वक्त दुल्हन बोली- अपने पापा के यहां जाने के लिए किसी से परमिशन नहीं लूंगी

Wedding Viral Video: शादी का मंडप, मंत्रों की गूंज और सबकी निगाहें दूल्हा-दुल्हन पर…लेकिन इसी बीच लाल जोड़े में बैठी एक दुल्हन ने ऐसी बात कह दी कि सब हैरान रह गए. आमतौर पर शादी में दुल्हन को सिखाया जाता है कि अब यह उसका नया घर है और मायका 'पराया' हो गया है, लेकिन इस दुल्हन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा- 'वो पापा हैं, उन्हें जब जरूरत होगी, तब जाएंगे. मैं किसी की परमिशन नहीं लूंगी.' यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. लोग कह रहे हैं, 'आज की बेटियां किसी से कम नहीं, ये अपनी बात कहने से नहीं डरतीं.'

पंडितजी बोले 'अब यह घर आपका नहीं रहा', तो दुल्हन ने दिया करारा जवाब (Bride says Papa Ke Ghar Jaaungi)

वीडियो में पंडितजी जब दुल्हन को वचन दिला रहे होते हैं, तो कहते हैं, 'अब यह घर आपका नहीं रहा, अब आपको यहां आने-जाने से पहले अनुमति लेनी होगी.' इस पर दुल्हन मुस्कुराते हुए जवाब देती है, 'पापा हैं वो, जब जरूरत होगी, मैं जाऊंगी.' इतना सुनते ही वहां बैठे सभी लोग हैरान रह जाते हैं. ससुराल पक्ष से कुछ लोग हंसने लगते हैं, तो दुल्हन फौरन कहती है, 'चित मेरी, पट भी मेरी.' उस पल में मौजूद हर किसी को महसूस होता है कि यह कोई जिद नहीं, बल्कि एक बेटी का अपने पिता के प्रति गहरा प्यार है.

सोशल मीडिया पर लोग बोले- पहले पापा, फिर सब बाद में (emotional bride viral video)

वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है, 'अपने पापा के यहां जाने के लिए मैं किसी की परमिशन नहीं लूंगी.' लोग इस दुल्हन के आत्मविश्वास और साहस की तारीफ करते नहीं थक रहे. एक यूजर ने लिखा, 'बिलकुल सही कहा, बेटा भी तो परमिशन नहीं लेता.' दूसरे ने लिखा, 'वो पापा हैं, जब जरूरत होगी, बेटी जाएगी ही.' तीसरे यूजर ने मजाक में लिखा, 'इस दूल्हे का भविष्य संकट में है.'

लोगों के दिल छू गया बेटी का बिंदास जवाब (Dulha Dulhan mandap)

यह वीडियो सिर्फ एक शादी का हिस्सा नहीं, बल्कि उस सोच की झलक है जो आज की बेटियों को आत्मनिर्भर और मुखर बना रही है. यह दिखाता है कि अब बेटियां अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटतीं..चाहे मंडप ही क्यों न हो.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Wedding Viral Video, Bride Viral Video, Bride Says Papa Ke Ghar Jaaungi, Shadi Ka Mandap, Pandit Ji Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com