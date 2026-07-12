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30 सेकंड में 195 बार Kiss करके ब्राजील के इस डॉक्टर कपल ने बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड

कोरोना काल में फ्रंटलाइन पर काम कर चुके रेनाटो और उनकी गर्लफ्रेंड नायरा ने यह रिकॉर्ड इंटरनेशनल किसिंग डे पर बनाया है. जानिए कैसे आया उन्हें ये आइडिया.

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30 सेकंड में 195 बार Kiss करके ब्राजील के इस डॉक्टर कपल ने बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड
रेनाटो और नायरा ने 30 सेकंड में सबसे ज्यादा किस करके बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड.
Guinness World Records

Zara Hatke News: ब्राजील के एक डॉक्टर कपल ने अपने प्यार को एक अनोखे मुकाम पर पहुंचाते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Records) में अपना नाम दर्ज करा लिया है. 32 वर्षीय रेनाटो बायमा गैया और उनकी 33 वर्षीय गर्लफ्रेंड नायरा रोबर्टा रिबेरो डी मारिंस ने महज 30 सेकंड में एक-दूसरे को 195 बार किस (Kiss) करके एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है. इस कपल ने यह खास उपलब्धि इंटरनेशनल किसिंग डे (6 Jul 2026) के मौके पर हासिल की है.

'हम दुनिया के सबसे बेहतरीन कपल हैं'

रेनाटो और नायरा दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं और उन्होंने कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर लोगों की जान बचाई है. यह कपल पिछले डेढ़ साल से एक साथ है. एक साथ मिलकर इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के पीछे उनका मानना है कि वे दुनिया के सबसे बेहतरीन कपल हैं. इसके जरिए रेनाटो अपनी गर्लफ्रेंड नायरा का नाम भी अपने साथ रिकॉर्ड बुक में हमेशा के लिए दर्ज कराना चाहते थे.

Brazilian Doctor Couple Kiss Record

Photo Credit: Guinness World Records

सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले ब्राजीलियाई नागरिक बने

रेनाटो के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज कराना कोई नई बात नहीं है. ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट रेनाटो खुद को जीत का आदी बताते हैं. वे इससे पहले सबसे तेजी से 10 किताबें सेट करके उन्हें गिराने (महज 6.68 सेकंड) और पैरों को सबसे ज्यादा घुमाने (210.66 डिग्री) का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं. इस नए टाइटल के साथ उन्हें लगता है कि वे सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले ब्राजीलियाई नागरिक बन गए हैं. रिकॉर्ड बनाते समय रेनाटो अपनी पसंदीदा सॉकर टीम 'साओ जोस ई.सी.' की जर्सी पहने नजर आए.

अगला टारगेट: 1 मिनट में सबसे ज्यादा किस

30 सेकंड का रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद अब इस कपल की नजरें एक मिनट में सबसे ज्यादा किस करने के रिकॉर्ड को तोड़ने पर हैं. फिलहाल यह रिकॉर्ड जापान के चेरी योशिताके और कुमिको शिरातोरी के नाम दर्ज है, जिन्होंने एक मिनट में 277 बार किस किया था.

'ADHD से पीड़ित लोग कुछ भी कर सकते हैं'

रेनाटो सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं बनाते, बल्कि समाज को एक बेहद सकारात्मक संदेश भी देना चाहते हैं. वह एक बोन मैरो डोनर (Bone Marrow Donor) हैं और अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (ADHD) से पीड़ित हैं. उन्होंने कहा, 'मैं यह साबित करना चाहता हूं कि ADHD से जूझ रहे लोग इस दुनिया में जो चाहें, वो हासिल कर सकते हैं.' इसके अलावा, वह ब्राजील के युवाओं को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की चुनौतियों में हिस्सा लेने के लिए भी प्रेरित करना चाहते हैं.

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